Остаемся зимовать: самые теплые города России, кроме Сочи

Мечта каждого из нас — провести зиму там, где тепло. Но с зарубежными странами в последнее время ситуация тяжелая, да и уехать далеко будет накладно для бюджета. Поэтому "Рамблер" изучил, где можно провести комфортную зиму внутри страны.
В Краснодаре много ажурной архитектуры, которую часто сравнивают с французской. Среди знаменитых памятников архитектуры Свято-Екатерининский собор, необычный Почтамт, шикарный Художественный музей.
В Минеральные воды входит несколько городов, самые популярные из которых — это Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Сюда едут за прогулками горам и экотропам, а также за процедурами на основе местной воды.
Калининград уникальный город во всех смыслах. Здесь нужно смотреть и город, где находится Кафедральный собор, Рыбная деревня, старинные замки и виллы, и область — с морем и Куршской косой.
Черная икра, арбузы и рыба — вот с чем обычно ассоциируется Астрахань. В Астрахани спокойно можно переждать зиму, арбузов, конечно, уже не будет, но уху можно есть все три месяца.