Остаемся зимовать: самые теплые города России, кроме Сочи

Мечта каждого из нас — провести зиму там, где тепло. Но с зарубежными странами в последнее время ситуация тяжелая, да и уехать далеко будет накладно для бюджета. Поэтому "Рамблер" изучил, где можно провести комфортную зиму внутри страны.

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Анапа

Погода зимой: в среднем от +5 °C до + 10 °C, снега почти нет. Если и будут осадки, то в виде дождя. В Анапе просто полезно находиться зимой, можно гулять по безлюдным набережным и дышать морским воздухом, который насыщен йодом. Зимой на курорте работают бассейны с теплой морской водой, есть источники минеральной воды, а в свободное время можно изучить исторические достопримечательности.

Краснодар

В Краснодаре много ажурной архитектуры, которую часто сравнивают с французской. Среди знаменитых памятников архитектуры Свято-Екатерининский собор, необычный Почтамт, шикарный Художественный музей.

Погода: плюсовые температуры, а снега практически нет.

Кавказские Минеральные Воды

В Минеральные воды входит несколько городов, самые популярные из которых — это Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Сюда едут за прогулками горам и экотропам, а также за процедурами на основе местной воды.

Погода: днем в среднем около 0 °C и много солнца.

Калининград

Калининград уникальный город во всех смыслах. Здесь нужно смотреть и город, где находится Кафедральный собор, Рыбная деревня, старинные замки и виллы, и область — с морем и Куршской косой.

Погода зимой: температура держится выше нуля, чаще пасмурно, может быть ветер.

Астрахань

Черная икра, арбузы и рыба — вот с чем обычно ассоциируется Астрахань. В Астрахани спокойно можно переждать зиму, арбузов, конечно, уже не будет, но уху можно есть все три месяца.