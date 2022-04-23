В Сочи откроют первый экопляж

В начинающемся курортном сезоне в Сочи откроется первый экологический пляж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Первый экологический пляж будет обустроен на набережной Дагомыса. Территория будет благоустроена, а вся инфраструктура, созданная на пляже, будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

В настоящее время власти города продолжают обсуждать вопрос о том, какое оборудование может потребоваться для реализации данного проекта.