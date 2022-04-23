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2 часа назад

В Сочи откроют первый экопляж

Катя Кобышева

В начинающемся курортном сезоне в Сочи откроется первый экологический пляж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В Сочи откроют первый экопляж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый экологический пляж будет обустроен на набережной Дагомыса. Территория будет благоустроена, а вся инфраструктура, созданная на пляже, будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

В настоящее время власти города продолжают обсуждать вопрос о том, какое оборудование может потребоваться для реализации данного проекта.

Но не только Дагомысу будет уделено внимание в этом году. В планах муниципальных властей благоустройство 188 пляжных территорий, которые растянулись почти на 41 км вдоль побережья Черного моря.

Также мы писали о том, что Сочи предложили исключить из программы туристического кешбэка, а россияне стали меньше путешествовать самостоятельно.

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