В Сочи откроют первый экопляж

В начинающемся курортном сезоне в Сочи откроется первый экологический пляж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Первый экологический пляж будет обустроен на набережной Дагомыса. Территория будет благоустроена, а вся инфраструктура, созданная на пляже, будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам.
В настоящее время власти города продолжают обсуждать вопрос о том, какое оборудование может потребоваться для реализации данного проекта.
Но не только Дагомысу будет уделено внимание в этом году. В планах муниципальных властей благоустройство 188 пляжных территорий, которые растянулись почти на 41 км вдоль побережья Черного моря.
Также мы писали о том, что Сочи предложили исключить из программы туристического кешбэка, а россияне стали меньше путешествовать самостоятельно.