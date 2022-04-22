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1 час назад

Россияне стали меньше путешествовать самостоятельно

Мария Иглина

В 2022 году россияне стали чаще отдавать предпочтение организованным турами, нежели самостоятельным путешествиям. Такой вывод сделали эксперты "МТС Банка", сообщает РИА Новости.

Россияне стали меньше путешествовать самостоятельно
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно проведенному исследованию, по сравнению с 2021 годом туристы стали реже самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать отели, покупки снизились на 34 и 23 процента соответственно. А количество транзакций в туристических агентствах выросло на 62 процента.

По мнению экспертов, это произошло из-за того, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями из-за санкций, а именно блокировка платежей с российских карт на иностранных сайтах и ограничение работы ряда сервисов для путешествий.

Ранее была названа популярная альтернатива летнему отдыху на море.

Новости путешествий,МТС-Банк,
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