Россияне стали меньше путешествовать самостоятельно

В 2022 году россияне стали чаще отдавать предпочтение организованным турами, нежели самостоятельным путешествиям. Такой вывод сделали эксперты "МТС Банка", сообщает РИА Новости.

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Согласно проведенному исследованию, по сравнению с 2021 годом туристы стали реже самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать отели, покупки снизились на 34 и 23 процента соответственно. А количество транзакций в туристических агентствах выросло на 62 процента.

По мнению экспертов, это произошло из-за того, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями из-за санкций, а именно блокировка платежей с российских карт на иностранных сайтах и ограничение работы ряда сервисов для путешествий.