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2 часа назад

Сочи предложили исключить из программы туристического кешбэка

Даша Краснова

Выплаты в рамках программы туристического кешбэка необходимо производить за покупку туров в города и регионы, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов. Об этом сообщают "Известия".

Сочи предложили исключить из программы туристического кешбэка
Фото: unsplash.comunsplash.com

С таким предложением выступил Альянс турагентов России в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Вице-президент альянса Алексан Мкртчян предложил исключить из списка Сочи.

По его словам, давать кешбэк за туры в этот регион, "все равно что тушить пожар бензином". Так как на этом курорте и так все хорошо с турпотоком.

Осенний этап программы туристического кешбэка, по мнению Мкртчана, следует распространить в первую очередь на регионы юга России, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов.

До этого мы рассказывали, что через Сочи запустят 250 новых авиарейсов за рубеж.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Михаил Мишустин,
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