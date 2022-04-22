Сочи предложили исключить из программы туристического кешбэка

Выплаты в рамках программы туристического кешбэка необходимо производить за покупку туров в города и регионы, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов. Об этом сообщают "Известия".
С таким предложением выступил Альянс турагентов России в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Вице-президент альянса Алексан Мкртчян предложил исключить из списка Сочи.
По его словам, давать кешбэк за туры в этот регион, "все равно что тушить пожар бензином". Так как на этом курорте и так все хорошо с турпотоком.
Осенний этап программы туристического кешбэка, по мнению Мкртчана, следует распространить в первую очередь на регионы юга России, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов.
До этого мы рассказывали, что через Сочи запустят 250 новых авиарейсов за рубеж.