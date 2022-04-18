Через Сочи запустят 250 новых авиарейсов за рубеж

Российские авиакомпании, используя аэропорт в Сочи как стыковочный хаб, намерены запустить около 250 новых рейсов за границу, сообщают «Известия». Возможность появится благодаря соглашению перевозчиков с Транспортной клиринговой палатой.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Так рейсы за рубеж авиакомпании «Россия» планируют стыковать с маршрутами региональных перевозчиков – Nordwind, «Уральских авиалиний», Utair, «Азимута» и других (всего соглашение подписано 24 компаниями).

Вывозить российских путешественников будут на самолетах Superjet. Для поездки им будет необходимо приобрести единый билет на сквозной перелет. Пока неизвестно, как будет решена проблема с отсутствием трансферной обработки багажа в Сочи.

На первом этапе реализации новой программы планируют запуск стыковочных рейсов в Ереван, Каир, Тель-Авив, Турцию (в города Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистан (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).