Что творится в Сочи под Новый год

Южная столица России, город Сочи, круглый год принимает туристов со всей страны. Декабрь не стал исключением - в город не прекращают пребывать отдыхающие.
Перед Новым годом курорт расцветает — отели у моря и в горах заполняются гостями.
При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.
До 18 января 2022 года посещение ТРЦ, заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий сферы бытовых услуг будет доступен только при предъявлении этих документов.
С 1 декабря вход в административные здания всех органов власти Сочи также разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба сочинской мэрии.
О том, как выглядит город в преддверии праздника — в материале "Рамблера".