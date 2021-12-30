Что творится в Сочи под Новый год

Южная столица России, город Сочи, круглый год принимает туристов со всей страны. Декабрь не стал исключением - в город не прекращают пребывать отдыхающие.

1/7 В горах Красной поляны уже очень снежно. Фото: @sanjokzed Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Несмотря на то, что город полноценно принимать лишь туристов с QR-кодами, на горнолыжных курортах собираются внушительные очереди. Фото: @sochi_detka 3/7 Украшенный город в преддверии праздника. Фото: @dmitriy_chigarev 4/7 В этом году жители города увидели долгожданную снежную зиму. Фото: @sochi_detka Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Многие туристы были восхищены пальмами в снегу. Фото: Соцсети 6/7 В горах особенно популярны открытые горячие бассейны. Фото: Соцсети 7/7 31 декабря на станцию курорта «Роза Хутор» прибудет поезд с Дедом Морозом. В частности, 5 декабря стартовал проект «РЖД» – «Поезд Деда Мороза», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершит продолжительное путешествие по российским городам, поздравит детей и подарит им новогоднее настроение и подарки. Фото: @sochifornia.ru

Перед Новым годом курорт расцветает — отели у моря и в горах заполняются гостями.

При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.

До 18 января 2022 года посещение ТРЦ, заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий сферы бытовых услуг будет доступен только при предъявлении этих документов.

С 1 декабря вход в административные здания всех органов власти Сочи также разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба сочинской мэрии.