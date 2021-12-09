По пропуску в горы: что происходит в Сочи в декабре

В Сочи без остановки прилетают туристы со всей страны. "Рамблер" разбирался, что там происходит.

1/7 Сочи не перестает принимать туристов со всей страны. Фото: @sochi_life Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Медведи на Красной поляне. Фото: @yurydoroshauthor 3/7 Зимой Сочи часто "штормит" На фото последний семибалльный шторм утром 1 декабря. Фото: @smisharik 4/7 Закаты на Красной поляне завораживают. Фото: @sochi_life Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В горах Красной поляны красиво всегда, а особенно зимой. Фото: @sochi_life 6/7 Набережные города круглый год заполнены туристами и местными жителями. Фото: @sochi_hot_hotel 7/7 Провести вечер на пляже, хоть и зимнем, — бесценно. Фото: @sultanova_yuliya_

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.

До 18 января 2022 года посещение ТРЦ, заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий сферы бытовых услуг будет доступен только при предъявлении этих документов.

С 1 декабря вход в административные здания всех органов власти Сочи также разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба сочинской мэрии.

И местные жители, и туристы рассказывают, что новые ограничения значительно усложнили жизнь. В торговых центрах города нет практически никого.

Без ограничений не обойдется и в горах. В частности, горнолыжников и сноубордистов на Красной поляне будут пускать на подъемники по QR-коду билета.

«Будут работать волонтеры, которые будут следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Мы перешли на новую билетно-пропускную систему, чтобы гости могли купить билеты онлайн и сразу пройти по QR-коду на посадку», — рассказала ранее операционный директор «Красной поляны» Яна Перепечаева.