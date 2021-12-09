По пропуску в горы: что происходит в Сочи в декабре

В Сочи без остановки прилетают туристы со всей страны. "Рамблер" разбирался, что там происходит.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.
До 18 января 2022 года посещение ТРЦ, заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий сферы бытовых услуг будет доступен только при предъявлении этих документов.
С 1 декабря вход в административные здания всех органов власти Сочи также разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба сочинской мэрии.
И местные жители, и туристы рассказывают, что новые ограничения значительно усложнили жизнь. В торговых центрах города нет практически никого.
Без ограничений не обойдется и в горах. В частности, горнолыжников и сноубордистов на Красной поляне будут пускать на подъемники по QR-коду билета.
«Будут работать волонтеры, которые будут следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Мы перешли на новую билетно-пропускную систему, чтобы гости могли купить билеты онлайн и сразу пройти по QR-коду на посадку», — рассказала ранее операционный директор «Красной поляны» Яна Перепечаева.
При этом сейчас на горном курорте «Красная поляна» проходит сезон «Старт» Он будет действовать до «высокого», который начнется 24 декабря, а закончится 10 января. На Розе Хутор старт горнолыжного сезона намечен на 17 декабря, а в горно-туристическом центре Газпроме сезон откроют примерно 24-25 декабря.