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1 час назад

По пропуску в горы: что происходит в Сочи в декабре

В Сочи без остановки прилетают туристы со всей страны. "Рамблер" разбирался, что там происходит.

Сочи не перестает принимать туристов со всей страны.
1/7 Сочи не перестает принимать туристов со всей страны.
Фото: @sochi_life
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Медведи на Красной поляне.
2/7 Медведи на Красной поляне.
Фото: @yurydoroshauthor
Зимой Сочи часто "штормит" На фото последний семибалльный шторм утром 1 декабря.
3/7 Зимой Сочи часто "штормит" На фото последний семибалльный шторм утром 1 декабря.
Фото: @smisharik
Закаты на Красной поляне завораживают.
4/7 Закаты на Красной поляне завораживают.
Фото: @sochi_life
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В горах Красной поляны красиво всегда, а особенно зимой.
5/7 В горах Красной поляны красиво всегда, а особенно зимой.
Фото: @sochi_life
Набережные города круглый год заполнены туристами и местными жителями.
6/7 Набережные города круглый год заполнены туристами и местными жителями.
Фото: @sochi_hot_hotel
Провести вечер на пляже, хоть и зимнем, — бесценно.
7/7 Провести вечер на пляже, хоть и зимнем, — бесценно.
Фото: @sultanova_yuliya_

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.

До 18 января 2022 года посещение ТРЦ, заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий сферы бытовых услуг будет доступен только при предъявлении этих документов.

С 1 декабря вход в административные здания всех органов власти Сочи также разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба сочинской мэрии.

И местные жители, и туристы рассказывают, что новые ограничения значительно усложнили жизнь. В торговых центрах города нет практически никого.

Без ограничений не обойдется и в горах. В частности, горнолыжников и сноубордистов на Красной поляне будут пускать на подъемники по QR-коду билета.

«Будут работать волонтеры, которые будут следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Мы перешли на новую билетно-пропускную систему, чтобы гости могли купить билеты онлайн и сразу пройти по QR-коду на посадку», — рассказала ранее операционный директор «Красной поляны» Яна Перепечаева.

При этом сейчас на горном курорте «Красная поляна» проходит сезон «Старт» Он будет действовать до «высокого», который начнется 24 декабря, а закончится 10 января. На Розе Хутор старт горнолыжного сезона намечен на 17 декабря, а в горно-туристическом центре Газпроме сезон откроют примерно 24-25 декабря.

Отдых в России,Фото,Вениамин Кондратьев,Газпром,
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