Зачем российские туристы едут в Чечню

Пандемия научила россиян взглянуть повнимательнее на карту родной страны. Рим сменился Крымом, а Бали "переехал" в Сочи. Но есть и более неожиданные направления для отдыха в России. Сейчас туристы стали гораздо чаще приезжать на Северный Кавказ. О том, что делать в одной из самых красивых республик страны — в материале "Рамблера".
Чечня — "активно развивающийся регион, который ежегодно открывает двери для всё большего количества туристов. Здесь вас ждет невероятная природа, гостеприимные люди, вкусная еда и множество открытий", говорится на туристическом портале региона.
Путешественники со всей России находят в Чечне много интересного:
"Всего пару дней на Северном Кавказе, но уже есть общее понимание.
Он про душу, открытых и гостеприимных людей, про потрясающей красоты природу и вкуснейшую сытную еду", — делится впечатлениями блогер из Москвы, Даша Костромитина.
Среди самых интересных культурно-исторических памятников выделяются высокогорные крепости. В частности, Шаройский историко-архитектурный комплекс: XIII - XIX вв. Эти боевые башни в селении Шарой кажутся туристам кадром из фильма о средневековье.
Кроме того, туристам советуют посетить Шикаройский и Хайбахский историко-архитектурные комплексы. Это не только красиво, но и интересно.
Сумасшедшие кадры получаются у Ушкалойских башен, будто спрятанных в скале среди высоких гор и у у озера Казеной.
Конечно, особое внимание туристов привлекает город Грозный, который даже называют "Жемчужиной Кавказа". Многие считают, что современная столица Чечни напоминает Дубай — поражающие воображение мечети и светящиеся небоскребы стали визитной карточкой города.