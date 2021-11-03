Зачем российские туристы едут в Чечню

Пандемия научила россиян взглянуть повнимательнее на карту родной страны. Рим сменился Крымом, а Бали "переехал" в Сочи. Но есть и более неожиданные направления для отдыха в России. Сейчас туристы стали гораздо чаще приезжать на Северный Кавказ. О том, что делать в одной из самых красивых республик страны — в материале "Рамблера".

1/7 Шикаройский историко-архитектурный комплекс: XIV - XVI вв. Фото: www.visitchechnya.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 "Всего пару дней на Северном Кавказе, но уже есть общее понимание. Он про душу, открытых и гостеприимных людей, про потрясающей красоты природу и вкуснейшую сытную еду", — делится впечатлениями блогер из Москвы, Даша Костромитина. Фото: @dashakos 3/7 Шаройский историко-архитектурный комплекс: XIII - XIX вв. Фото: www.visitchechnya.ru/ 4/7 Ушкалойская башня расположена под огромным козырьком скалистой горы Селин-Лам. Рядом основание другой башни, разрушенной в 1944 году. Фото: @zkadoshi Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Галанчожское озеро. Фото: @chechnya.travel 6/7 Грозный. Фото: @chechnya.travel 7/7 "Наше утро на озере Кезеной. Поедете сюда - обязательно спуститесь на рассвете к озеру. Эти краски, отражающиеся в воде, - просто какая-то сказка!". Фото: @dashakos

Чечня — "активно развивающийся регион, который ежегодно открывает двери для всё большего количества туристов. Здесь вас ждет невероятная природа, гостеприимные люди, вкусная еда и множество открытий", говорится на туристическом портале региона.

Путешественники со всей России находят в Чечне много интересного:

"Всего пару дней на Северном Кавказе, но уже есть общее понимание.

Он про душу, открытых и гостеприимных людей, про потрясающей красоты природу и вкуснейшую сытную еду", — делится впечатлениями блогер из Москвы, Даша Костромитина.

Среди самых интересных культурно-исторических памятников выделяются высокогорные крепости. В частности, Шаройский историко-архитектурный комплекс: XIII - XIX вв. Эти боевые башни в селении Шарой кажутся туристам кадром из фильма о средневековье.

Кроме того, туристам советуют посетить Шикаройский и Хайбахский историко-архитектурные комплексы. Это не только красиво, но и интересно.

Сумасшедшие кадры получаются у Ушкалойских башен, будто спрятанных в скале среди высоких гор и у у озера Казеной.