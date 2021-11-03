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Зачем российские туристы едут в Чечню

Диана Товсепова
1 час назад

Пандемия научила россиян взглянуть повнимательнее на карту родной страны. Рим сменился Крымом, а Бали "переехал" в Сочи. Но есть и более неожиданные направления для отдыха в России. Сейчас туристы стали гораздо чаще приезжать на Северный Кавказ. О том, что делать в одной из самых красивых республик страны — в материале "Рамблера".

Шикаройский историко-архитектурный комплекс: XIV - XVI вв.
1/7 Шикаройский историко-архитектурный комплекс: XIV - XVI вв.
Фото: www.visitchechnya.ru/
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"Всего пару дней на Северном Кавказе, но уже есть общее понимание. Он про душу, открытых и гостеприимных людей, про потрясающей красоты природу и вкуснейшую сытную еду", — делится впечатлениями блогер из Москвы, Даша Костромитина.
2/7 "Всего пару дней на Северном Кавказе, но уже есть общее понимание. Он про душу, открытых и гостеприимных людей, про потрясающей красоты природу и вкуснейшую сытную еду", — делится впечатлениями блогер из Москвы, Даша Костромитина.
Фото: @dashakos
Шаройский историко-архитектурный комплекс: XIII - XIX вв.
3/7 Шаройский историко-архитектурный комплекс: XIII - XIX вв.
Фото: www.visitchechnya.ru/
Ушкалойская башня расположена под огромным козырьком скалистой горы Селин-Лам. Рядом основание другой башни, разрушенной в 1944 году.
4/7 Ушкалойская башня расположена под огромным козырьком скалистой горы Селин-Лам. Рядом основание другой башни, разрушенной в 1944 году.
Фото: @zkadoshi
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Галанчожское озеро.
5/7 Галанчожское озеро.
Фото: @chechnya.travel
Грозный.
6/7 Грозный.
Фото: @chechnya.travel
"Наше утро на озере Кезеной. Поедете сюда - обязательно спуститесь на рассвете к озеру. Эти краски, отражающиеся в воде, - просто какая-то сказка!".
7/7 "Наше утро на озере Кезеной. Поедете сюда - обязательно спуститесь на рассвете к озеру. Эти краски, отражающиеся в воде, - просто какая-то сказка!".
Фото: @dashakos

Чечня — "активно развивающийся регион, который ежегодно открывает двери для всё большего количества туристов. Здесь вас ждет невероятная природа, гостеприимные люди, вкусная еда и множество открытий", говорится на туристическом портале региона.

Путешественники со всей России находят в Чечне много интересного:

"Всего пару дней на Северном Кавказе, но уже есть общее понимание.

Он про душу, открытых и гостеприимных людей, про потрясающей красоты природу и вкуснейшую сытную еду", — делится впечатлениями блогер из Москвы, Даша Костромитина.

Среди самых интересных культурно-исторических памятников выделяются высокогорные крепости. В частности, Шаройский историко-архитектурный комплекс: XIII - XIX вв. Эти боевые башни в селении Шарой кажутся туристам кадром из фильма о средневековье.

Кроме того, туристам советуют посетить Шикаройский и Хайбахский историко-архитектурные комплексы. Это не только красиво, но и интересно.

Сумасшедшие кадры получаются у Ушкалойских башен, будто спрятанных в скале среди высоких гор и у у озера Казеной.

Конечно, особое внимание туристов привлекает город Грозный, который даже называют "Жемчужиной Кавказа". Многие считают, что современная столица Чечни напоминает Дубай — поражающие воображение мечети и светящиеся небоскребы стали визитной карточкой города.

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