Коронавирусные ограничения вносят существенные поправки в маршруты путешественников. Все чаще туристы выбирают неизведанные ранее места в России вместо поездки за границу. Даже популярные блогеры все чаще делают упор на обзор отечественных локаций, которые восхищают своей красотой и впечатляют даже самых искушенных путешественников. В галерее "Рамблера" — фотографии из самых впечатляющих мест, которые расположены на территории нашей страны.

Курайская степь

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От других долин Алтая она отличается очень сильно, так как сохраняет в себе некоторые черты пустыни. А дно Курайской долины — это межгорная котловина с гладкой равнинной местностью. При этом находится она на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Мультинские озера

Это одно из самых живописных мест на Алтае, хотя весь он, бесспорно, восхитительно красив. Мультинские озера находятся на территории Катунского биосферного заповедника.

Попасть туда не так уж и просто: нужно обязательно при себе иметь паспорт гражданина РФ, так как для иностранцев необходимо заранее оформлять спецпропуска. За пребывание без пропуска грозит штраф и запрет на передвижение по приграничной зоне.

Остров Сахалин

В этот остров влюбляется многие российские и иностранные туристы. Но добраться до него нелегко. Но в награду целеустремленные путешественники получают восхитительной красоты пейзажи. Таких больше не встретить.

Но для того, чтобы объехать его целиком, потребуется далеко не один день.

Среди популярных мест у путешественников, которые все же добрались до Сахалина — Шантарские острова. Архипелаг расположен в юго-восточной части Охотского моря. Здесь вы встретите дикие хвойные леса, туманные пейзажи со скалами и горными ручьями, живописными водопадами. Но посещать это место лучше всего в августе или сентябре, так как все остальное время года Шантарские острова практически полностью покрыты снегом.

Там же можно увидеть гигантских гренландских китов, посмотреть на которых мечтают буквально все.

Красное озеро в Балашихе

Красное озеро напоминает по форме сердце, именно это часто притягивает туристов, которые ищут интересные локации в ближайшем Подмосковье. Местные считают, что водоем прекрасно подходит для романтического свидания, правда советуют прихватить с собой средства для защиты от насекомых.