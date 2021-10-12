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"Почему-то вся Россия грустная": как девушка из Питера путешествует одна по стране в автодоме

Мира Маркина
2 часа назад

Девушка по имени Ксения уже четыре месяца вдвоем с собакой по кличке Басти путешествует по России в автодоме. За это время она побывала в Карелии, Мурманской области, Чечне, Дагестане, пожила на необитаемом острове и встретила медведей.

Девушка по имени Ксения уже четыре месяца вдвоем с собакой по кличке Басти путешествует по России в автодоме.
1/7 Девушка по имени Ксения уже четыре месяца вдвоем с собакой по кличке Басти путешествует по России в автодоме.
Фото: @mnrvva
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За это время она побывала в Карелии, Мурманской области, Чечне, Дагестане, пожила на необитаемом острове и встретила медведей.
2/7 За это время она побывала в Карелии, Мурманской области, Чечне, Дагестане, пожила на необитаемом острове и встретила медведей.
Фото: @mnrvva
Она жила в Санкт-Петербурге и удаленно занималась графическим моушен-дизайном.
3/7 Она жила в Санкт-Петербурге и удаленно занималась графическим моушен-дизайном.
Фото: @mnrvva
Девушка готовилась к переезду в автодом полгода, смотрела тревел-блоги, узнавала, как выбрать транспорт, составить маршрут и к чему быть готовой.
4/7 Девушка готовилась к переезду в автодом полгода, смотрела тревел-блоги, узнавала, как выбрать транспорт, составить маршрут и к чему быть готовой.
Фото: @mnrvva
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Ксения была в тундре, в степях ближе к югу и в тайге.
5/7 Ксения была в тундре, в степях ближе к югу и в тайге.
Фото: @mnrvva
Месяц она прожила на необитаемом острове ладожских шхер, где не было еды и связи.
6/7 Месяц она прожила на необитаемом острове ладожских шхер, где не было еды и связи.
Фото: @mnrvva
И поднималась на Эльбрус.
7/7 И поднималась на Эльбрус.
Фото: @mnrvva

Как рассказала путешественница в интервью изданию "Афиша Daily", она жила в Санкт-Петербурге и удаленно занималась графическим моушен-дизайном. Девушка готовилась к переезду в автодом полгода, смотрела тревел-блоги, узнавала, как выбрать транспорт, составить маршрут и к чему быть готовой.

Ксения была в тундре, в степях ближе к югу и в тайге. Месяц она прожила на необитаемом острове ладожских шхер, где не было еды и связи. Девушка стала свидетельницей сильных лесных пожаров в Карелии:

"Слышала, как кричат истошно птицы, маневрируя вокруг пламени. Видела, как падают пепельно черные столетние сосны. Я была на этом острове и, кажется, я была в аду", — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего ее впечатлила Териберка в Мурманской области:

"Почему-то вся Россия грустная. И вся эта бесконечная грусть на фоне невероятных пейзажей, за которые лучшие фотографы мира отдали бы свою пленку".

Для безопасности путешественница возит с собой газовый баллончик, но за все месяцы ей ни разу не пришлось им воспользоваться.

В будущем девушка планирует поехать в автодоме по Европе.

Отдых в России,Фото,Афиша Daily,
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