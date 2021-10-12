Девушка по имени Ксения уже четыре месяца вдвоем с собакой по кличке Басти путешествует по России в автодоме. За это время она побывала в Карелии, Мурманской области, Чечне, Дагестане, пожила на необитаемом острове и встретила медведей.

1/7 Девушка по имени Ксения уже четыре месяца вдвоем с собакой по кличке Басти путешествует по России в автодоме. Фото: @mnrvva Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 За это время она побывала в Карелии, Мурманской области, Чечне, Дагестане, пожила на необитаемом острове и встретила медведей. Фото: @mnrvva 3/7 Она жила в Санкт-Петербурге и удаленно занималась графическим моушен-дизайном. Фото: @mnrvva 4/7 Девушка готовилась к переезду в автодом полгода, смотрела тревел-блоги, узнавала, как выбрать транспорт, составить маршрут и к чему быть готовой. Фото: @mnrvva Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Ксения была в тундре, в степях ближе к югу и в тайге. Фото: @mnrvva 6/7 Месяц она прожила на необитаемом острове ладожских шхер, где не было еды и связи. Фото: @mnrvva 7/7 И поднималась на Эльбрус. Фото: @mnrvva

Как рассказала путешественница в интервью изданию "Афиша Daily", она жила в Санкт-Петербурге и удаленно занималась графическим моушен-дизайном. Девушка готовилась к переезду в автодом полгода, смотрела тревел-блоги, узнавала, как выбрать транспорт, составить маршрут и к чему быть готовой.

Ксения была в тундре, в степях ближе к югу и в тайге. Месяц она прожила на необитаемом острове ладожских шхер, где не было еды и связи. Девушка стала свидетельницей сильных лесных пожаров в Карелии:

"Слышала, как кричат истошно птицы, маневрируя вокруг пламени. Видела, как падают пепельно черные столетние сосны. Я была на этом острове и, кажется, я была в аду", — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего ее впечатлила Териберка в Мурманской области:

"Почему-то вся Россия грустная. И вся эта бесконечная грусть на фоне невероятных пейзажей, за которые лучшие фотографы мира отдали бы свою пленку".

Для безопасности путешественница возит с собой газовый баллончик, но за все месяцы ей ни разу не пришлось им воспользоваться.