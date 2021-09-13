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Иду на грозу: Краснодарский край в сетях стихии

Кристина Уколова
2 часа назад

Краснодарский край вновь оказался в плену ливней и гроз. 12 сентября синоптики предупредили жителей края о надвигающемся шторме. Но сверкающая молния в ночном небе не только ужасает, но восхищает своей безупречной геометрической красотой. Недаром древние народы считали именно громовержца верховным богом. Фотограф под ником alex_intenso опубликовал в Instagram-аккаунте потрясающие снимки грозы в районе станицы Динской, которая расположена к северу-востоку от Краснодара. «Рамблер» собрал самые эффектные кадры. Подписчики не остались не остались в стороне и прокомментировали фотографии. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Краснодарский край вновь оказался в плену ливней и гроз. 12 сентября синоптики предупредили жителей края о надвигающемся шторме.
1/7 Краснодарский край вновь оказался в плену ливней и гроз. 12 сентября синоптики предупредили жителей края о надвигающемся шторме.
Фото: @alex_intenso
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Но сверкающая молния в ночном небе не только ужасает, но восхищает своей безупречной геометрической красотой.
2/7 Но сверкающая молния в ночном небе не только ужасает, но восхищает своей безупречной геометрической красотой.
Фото: @alex_intenso
Недаром древние народы считали именно громовержца верховным богом.
3/7 Недаром древние народы считали именно громовержца верховным богом.
Фото: @alex_intenso
Фотограф alex_intenso опубликовал потрясающие снимки грозы в районе станицы Динской, которая расположена к северу-востоку от Краснодара.
4/7 Фотограф alex_intenso опубликовал потрясающие снимки грозы в районе станицы Динской, которая расположена к северу-востоку от Краснодара.
Фото: @alex_intenso
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Подписчики не остались не остались в стороне и прокомментировали фотографии.
5/7 Подписчики не остались не остались в стороне и прокомментировали фотографии.
Фото: @alex_intenso
oxi_akvagrim: «Шикарно! Живём в Новознаменском, ЖК Сосновый бор. Шли как раз домой через поле, наблюдали это торжество природы».
6/7 oxi_akvagrim: «Шикарно! Живём в Новознаменском, ЖК Сосновый бор. Шли как раз домой через поле, наблюдали это торжество природы».
Фото: @alex_intenso
Для творческих людей грозная стихия часто становится источником вдохновения.
7/7 Для творческих людей грозная стихия часто становится источником вдохновения.
Фото: @alex_intenso

oxi_akvagrim: «Шикарно! Живём в Новознаменском, ЖК Сосновый бор. Шли как раз домой через поле, наблюдали это торжество природы. Глаз успевает увидеть, всё так чётко, в цвете. Камера телефона — нет».

alex_intenso: «@oxi_akvagrim редкие молнии длятся дольше 1.5 секунд, успеть телефоном сложно) только если видео снимать».

eleonora_miller: «Твои грозы это всегда » .

Alexxkosh: «Хороши».

14 сентября погода не изменится, во второй половине дня ожидаются грозы. Несмотря на возможные негативные последствия (впрочем, это применимо к любому катаклизму), для творческих людей грозная стихия часто становится источником вдохновения.

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