Иду на грозу: Краснодарский край в сетях стихии

Краснодарский край вновь оказался в плену ливней и гроз. 12 сентября синоптики предупредили жителей края о надвигающемся шторме. Но сверкающая молния в ночном небе не только ужасает, но восхищает своей безупречной геометрической красотой. Недаром древние народы считали именно громовержца верховным богом. Фотограф под ником alex_intenso опубликовал в Instagram-аккаунте потрясающие снимки грозы в районе станицы Динской, которая расположена к северу-востоку от Краснодара. «Рамблер» собрал самые эффектные кадры. Подписчики не остались не остались в стороне и прокомментировали фотографии. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
oxi_akvagrim: «Шикарно! Живём в Новознаменском, ЖК Сосновый бор. Шли как раз домой через поле, наблюдали это торжество природы. Глаз успевает увидеть, всё так чётко, в цвете. Камера телефона — нет».
alex_intenso: «@oxi_akvagrim редкие молнии длятся дольше 1.5 секунд, успеть телефоном сложно) только если видео снимать».
eleonora_miller: «Твои грозы это всегда » .
Alexxkosh: «Хороши».
14 сентября погода не изменится, во второй половине дня ожидаются грозы. Несмотря на возможные негативные последствия (впрочем, это применимо к любому катаклизму), для творческих людей грозная стихия часто становится источником вдохновения.