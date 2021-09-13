Иду на грозу: Краснодарский край в сетях стихии

Краснодарский край вновь оказался в плену ливней и гроз. 12 сентября синоптики предупредили жителей края о надвигающемся шторме. Но сверкающая молния в ночном небе не только ужасает, но восхищает своей безупречной геометрической красотой. Недаром древние народы считали именно громовержца верховным богом. Фотограф под ником alex_intenso опубликовал в Instagram-аккаунте потрясающие снимки грозы в районе станицы Динской, которая расположена к северу-востоку от Краснодара. «Рамблер» собрал самые эффектные кадры. Подписчики не остались не остались в стороне и прокомментировали фотографии. Орфография и пунктуация авторов сохранены.