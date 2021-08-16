Как выглядят самые красивые деревни России

Для многих российских туристов отдых за границей или на курортах невозможен по финансовым причинам. Это не повод сидеть дома: в России полно мест, которые по-своему красивы, хранят в себе историю страны и с радостью принимают путешественников. А главное — добраться до них из районного центра займет не больше пары часов. «Рамблер» собрал восемь прекрасных деревень, которые обязательно надо посетить.

Вятское, Ярославская область

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Располагается на реке Ухтанка в 30 километрах от Ярославля. В 2015 году Вятское стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России, а в 2016 — внесено в соответствующий путеводитель. И за дело: на территории села с шестисотлетней историей расположены уникальные церкви и Музей русской предприимчивости.

Устье (Устье-Кубенское), Вологодская область

Село стоит в 70 км от Вологды на точке, где река Кубена впадает в Кубенское озеро. Первое упоминание села относится к 1520 году, а площади и улицы сохранили облик с XIX века. Из развлечений — ежегодный «Праздник лодки» и Ивановская ярмарка, известная с 1735 года.

Коростынь, Новгородская область

Деревня стоит на реке Ильмень в 18 км от районного центра Шимска и 64 км от Великого Новгорода. Деревня известна Путевым дворцом и церковью Успения Богородицы, построенной по заказу Екатерины I.

Кимжа, Архангельская область

Деревня находится в 350 километрах от Архангельска и в 45 от районного центра Мезень. Ежегодно рядом с пятиглавой шатровой церковью празднуют Прокопьев день: традиционно в этот день делают первый «зажин» ржи. Всего в деревне расположен 71 исторический памятник. В 2016 году Кимжа присоединилась к Ассоциации красивых деревень.

Кинерма, Республика Карелия

Старинная деревня находится в 101 километре от Петрозаводска. Старейшие дома были возведены в XVIII веке и начале XIX. Также в деревне расположена часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке. Официальное население деревни Кинерма — 6 человек. В 2016 году деревню приняли в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Ворзогоры, Архангельская область

Село располагается на Онежской губе Белого моря, добраться можно на машине и пароме. Село славится деревянными церквями 1636 и 1793 годов постройки, а так же колокольней XVIII века.

Волговерховье, Тверская область

Деревня в 259 км от Твери и 42 км от Осташкова. Туристов привлекает исток Волги, который находится на территории деревни. Другие достопримечательности — первый мост через Волгу и Ольгинский женский монастырь.

Старая Ладога, Ленинградская область