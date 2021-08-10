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Семь непопулярных регионов России с невероятно красивыми пейзажами

Диана Товсепова
4 часа назад

О том, что природа России невероятно богата, известно многим. Однако большинство россиян даже не представляют, насколько разнообразные пейзажи скрывает родная страна.

"Сахалин. До сих пор не верю, что это в России! Маяк Анива и Итуруп, Кунашир и Шикотан. Обещаю, я скоро к вам приеду..."
1/7 "Сахалин. До сих пор не верю, что это в России! Маяк Анива и Итуруп, Кунашир и Шикотан. Обещаю, я скоро к вам приеду..."
Фото: @shotka_travel
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"Псковская область. Начиная от Пскова и заканчивая усадьбой Ореховно. Еще Изборск, Талабские острова и множество других мест, а гостиницы в регионе какие".
2/7 "Псковская область. Начиная от Пскова и заканчивая усадьбой Ореховно. Еще Изборск, Талабские острова и множество других мест, а гостиницы в регионе какие".
Фото: @shotka_travel
"Республика Коми. Как только я увидела одно из 7 чудес России - плато Маньпупунер, я поняла, что приеду сюда, чтобы увидеть это своими глазами!"
3/7 "Республика Коми. Как только я увидела одно из 7 чудес России - плато Маньпупунер, я поняла, что приеду сюда, чтобы увидеть это своими глазами!"
Фото: @shotka_travel
"Астраханская область. Никогда бы не подумала, что бывают такие лотосовые поля! А тут, в дельте реки Волги они просто гигантские. Добавляем к поездке Сарай-Бату, бархан Большой Брат, озеро Баскунчак, Астрахань – идеальный вариант"
4/7 "Астраханская область. Никогда бы не подумала, что бывают такие лотосовые поля! А тут, в дельте реки Волги они просто гигантские. Добавляем к поездке Сарай-Бату, бархан Большой Брат, озеро Баскунчак, Астрахань – идеальный вариант"
Фото: @shotka_travel
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"Хабаровский край. Киты, киты и еще раз киты🐳 Побывать на Шантарских островах – давняя мечта, и я даже не сомневаюсь, что осуществлю ее".
5/7 "Хабаровский край. Киты, киты и еще раз киты🐳 Побывать на Шантарских островах – давняя мечта, и я даже не сомневаюсь, что осуществлю ее".
Фото: @shotka_travel
"Красноярский край. Ергаки и Красноярские столбы, а если добавить сюда еще плато Путорана и Таймыр – за несколько месяцев все не объехать".
6/7 "Красноярский край. Ергаки и Красноярские столбы, а если добавить сюда еще плато Путорана и Таймыр – за несколько месяцев все не объехать".
Фото: @shotka_travel
"Челябинская область. Айские притесы разбили мое сердце, Уральское Бали манит, а Зюраткуль и Таганай добавляют масла в огонь".
7/7 "Челябинская область. Айские притесы разбили мое сердце, Уральское Бали манит, а Зюраткуль и Таганай добавляют масла в огонь".
Фото: @shotka_travel

Кроме гор Кавказа, есть и другие живописные горы, а озеро Байкал — не единственное в стране. Лучше всего о путешествиях рассказывают travel-блогеры. Популярная в Сети путешественница и автор собственных туров @shotka_travel рассказала о топовых, но не заезженных местах для отдыха внутри нашей страны.

Самые живописные пейзажи — в подборке "Рамблера".

Отдых в России,Фото,
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