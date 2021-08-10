О том, что природа России невероятно богата, известно многим. Однако большинство россиян даже не представляют, насколько разнообразные пейзажи скрывает родная страна.

"Красноярский край. Ергаки и Красноярские столбы, а если добавить сюда еще плато Путорана и Таймыр – за несколько месяцев все не объехать".

"Хабаровский край. Киты, киты и еще раз киты🐳 Побывать на Шантарских островах – давняя мечта, и я даже не сомневаюсь, что осуществлю ее".

"Астраханская область. Никогда бы не подумала, что бывают такие лотосовые поля! А тут, в дельте реки Волги они просто гигантские. Добавляем к поездке Сарай-Бату, бархан Большой Брат, озеро Баскунчак, Астрахань – идеальный вариант"

"Республика Коми. Как только я увидела одно из 7 чудес России - плато Маньпупунер, я поняла, что приеду сюда, чтобы увидеть это своими глазами!"

"Псковская область. Начиная от Пскова и заканчивая усадьбой Ореховно. Еще Изборск, Талабские острова и множество других мест, а гостиницы в регионе какие".

"Сахалин. До сих пор не верю, что это в России! Маяк Анива и Итуруп, Кунашир и Шикотан. Обещаю, я скоро к вам приеду..."

Кроме гор Кавказа, есть и другие живописные горы, а озеро Байкал — не единственное в стране. Лучше всего о путешествиях рассказывают travel-блогеры. Популярная в Сети путешественница и автор собственных туров @shotka_travel рассказала о топовых, но не заезженных местах для отдыха внутри нашей страны.