О том, что природа России невероятно богата, известно многим. Однако большинство россиян даже не представляют, насколько разнообразные пейзажи скрывает родная страна.
Кроме гор Кавказа, есть и другие живописные горы, а озеро Байкал — не единственное в стране. Лучше всего о путешествиях рассказывают travel-блогеры. Популярная в Сети путешественница и автор собственных туров @shotka_travel рассказала о топовых, но не заезженных местах для отдыха внутри нашей страны.
Самые живописные пейзажи — в подборке "Рамблера".