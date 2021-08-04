Где в России находится «Марс»

В России есть место, ландшафты которого очень похожи на поверхность Марса из-за отсутствия растительности и красно-оранжевого цвета гор. Инопланетные пейзажи находятся в Кош-Агачском районе Горного Алтая. "Марсом" там называют урочище Кызыл-Чин. Подробнее о нем - в материале "Рамблера".
Согласно исследованиям ученых, девяноста миллионов лет назад на месте "алтайского Марса" было море. После оледенения там возникали пресные озера. Долина перед ущельем Кызыл-Чина сформировалась из их глин. Такую цветную окраску склоны Кызыл-Чина приобрели из-за примесей маггемита, гематита, марганца и хрома.
Сейчас путешественники, гуляя по "Марсу", могут найти глиняные камни с отпечатками ракушек, водорослей и скелетов морских обитателей, ракушек и водорослей.