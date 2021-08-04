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Где в России находится «Марс»

Анна Арсеньева
3 часа назад

В России есть место, ландшафты которого очень похожи на поверхность Марса из-за отсутствия растительности и красно-оранжевого цвета гор. Инопланетные пейзажи находятся в Кош-Агачском районе Горного Алтая. "Марсом" там называют урочище Кызыл-Чин. Подробнее о нем - в материале "Рамблера".

Инопланетные пейзажи находятся в Кош-Агачском районе Горного Алтая.
1/7 Инопланетные пейзажи находятся в Кош-Агачском районе Горного Алтая.
Фото: Alexandr frolov
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"Марсом" там называют урочище Кызыл-Чин.
2/7 "Марсом" там называют урочище Кызыл-Чин.
Фото: Stanislavloginov
Согласно исследованиям ученых, девяноста миллионов лет назад на месте "алтайского Марса" было море.
3/7 Согласно исследованиям ученых, девяноста миллионов лет назад на месте "алтайского Марса" было море.
Фото: @travelola_la
После оледенения там возникали пресные озера.
4/7 После оледенения там возникали пресные озера.
Фото: @travelola_la
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Долина перед ущельем Кызыл-Чина сформировалась из их глин.
5/7 Долина перед ущельем Кызыл-Чина сформировалась из их глин.
Фото: @travelola_la
Такую цветную окраску склоны Кызыл-Чина приобрели из-за примесей маггемита, гематита, марганца и хрома.
6/7  Такую цветную окраску склоны Кызыл-Чина приобрели из-за примесей маггемита, гематита, марганца и хрома.
Фото: @tashaklim1214
Сейчас путешественники, гуляя по "Марсу", могут найти глиняные камни с отпечатками ракушек, водорослей и скелетов морских обитателей, ракушек и водорослей.
7/7 Сейчас путешественники, гуляя по "Марсу", могут найти глиняные камни с отпечатками ракушек, водорослей и скелетов морских обитателей, ракушек и водорослей.
Фото: @arty.fact

Согласно исследованиям ученых, девяноста миллионов лет назад на месте "алтайского Марса" было море. После оледенения там возникали пресные озера. Долина перед ущельем Кызыл-Чина сформировалась из их глин. Такую цветную окраску склоны Кызыл-Чина приобрели из-за примесей маггемита, гематита, марганца и хрома.

Сейчас путешественники, гуляя по "Марсу", могут найти глиняные камни с отпечатками ракушек, водорослей и скелетов морских обитателей, ракушек и водорослей.

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