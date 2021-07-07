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Туристы отдыхают в Сочи среди кучи мусора: фото

Мира Маркина
3 часа назад
В начале недели Краснодарский край обрушились проливные дожди, которые привели к подъему уровня рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Херота. Из-за паводка на берег Черного моря вынесло много мусора, и городской оперативный штаб сообщил о закрытии части пляжей. Однако грязь не помешала туристам и приезжим продолжать отдых.
На части пляжей мусор в пакеты собираю туристы.
1/7 На части пляжей мусор в пакеты собираю туристы.
Фото: @sochi24tv
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На фото, опубликованных рядом СМИ и Telegram-каналами видно, как туристы отдыхают в окружении сломанных деревьев, пищевого мусора и ила.
2/7 На фото, опубликованных рядом СМИ и Telegram-каналами видно, как туристы отдыхают в окружении сломанных деревьев, пищевого мусора и ила.
Фото: РИА Новости
На кадрах видно, что взрослые, дети и пожилые люди лежат на гальке и загорают на пляже.
3/7 На кадрах видно, что взрослые, дети и пожилые люди лежат на гальке и загорают на пляже.
Фото: РИА Новости
Грязь и мусор не помешали туристам и приезжим продолжать отдых.
4/7 Грязь и мусор не помешали туристам и приезжим продолжать отдых.
Фото: @sochikoroche
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Больше всего на берег вынесло веток: из-за порывистого ветра пару дней назад повалило множество деревьев.
5/7 Больше всего на берег вынесло веток: из-за порывистого ветра пару дней назад повалило множество деревьев.
Фото: РИА Новости
На части пляжей уборкой занимается специальная техника.
6/7 На части пляжей уборкой занимается специальная техника.
Фото: РИА Новости
По информации пресс-службы мэра Сочи центральные пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского района готовы, чтобы принимать туристов.
7/7 По информации пресс-службы мэра Сочи центральные пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского района готовы, чтобы принимать туристов.
Фото: РИА Новости
На фото, опубликованных рядом СМИ и Telegram-каналами, видно, как туристы отдыхают в окружении сломанных деревьев, пищевого мусора и ила. На кадрах видно, что взрослые, дети и пожилые люди лежат на гальке и загорают на пляже. Больше всего на берег вынесло веток: из-за порывистого ветра пару дней назад повалило множество деревьев. На части пляжей мусор в пакеты собираю туристы, в других местах уборкой занимается специальная техника.
Канал @sochi24tv также сообщает, что на пляжах появились золотоискатели: люди надеются найти драгоценные предметы, которые вынесло на берег после шторма.
По информации пресс-службы мэра Сочи центральные пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского района готовы, чтобы принимать туристов, завершается вывоз мусора на пляжах Хостинского района. Сейчас город переходит в привычный режим работы.
Отдых в России,Фото,
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