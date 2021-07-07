Туристы отдыхают в Сочи среди кучи мусора: фото

В начале недели Краснодарский край обрушились проливные дожди, которые привели к подъему уровня рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Херота. Из-за паводка на берег Черного моря вынесло много мусора, и городской оперативный штаб сообщил о закрытии части пляжей. Однако грязь не помешала туристам и приезжим продолжать отдых.

На фото, опубликованных рядом СМИ и Telegram-каналами, видно, как туристы отдыхают в окружении сломанных деревьев, пищевого мусора и ила. На кадрах видно, что взрослые, дети и пожилые люди лежат на гальке и загорают на пляже. Больше всего на берег вынесло веток: из-за порывистого ветра пару дней назад повалило множество деревьев. На части пляжей мусор в пакеты собираю туристы, в других местах уборкой занимается специальная техника.

Канал @sochi24tv также сообщает, что на пляжах появились золотоискатели: люди надеются найти драгоценные предметы, которые вынесло на берег после шторма.