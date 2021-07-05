Что творится в затопленном Сочи: фото

Российский курортный город Сочи начало затапливать. По сообщениям источников, вышла из берегов река Хорота. Также из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. В городе заработали сирены, власти призывают жителей собрать необходимые вещи и документы на случай эвакуации. «Рамблер» рассказывает, как Сочи справляется с потопом.

1/8 Жителей города по громкой связи просят собрать вещи на случай эвакуации. Фото: @transport_gram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Люди вынуждены передвигаться вплавь. Фото: @annie__vi 3/8 Вода добирается до первых этажей. Фото: @annie__vi 4/8 По сообщениям очевидцев, море также неспокойно. Фото: @yaroslav_gordienko_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 На море сильный ветер и волны. Фото: @nadenkarusanova 6/8 Очевидцы отмечают, что от сильного ветра друг об друга бьются катамараны. Фото: @nadenkarusanova 7/8 Из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Фото: @annie__vi Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 4 июля на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром, порывы могут усилиться до 22 метров в секунду. Фото: @nash.2014

Жители и туристы выкладывают в соцсети ролики, где видно, как по улицам города сволнами стекает грязная вода. По сообщениям одного из очевидцев, водный поток смыл припаркованную машину. Люди также сообщают, что уровень воды достиг окон на первом этаже.

Администрация Сочи ранее сообщила, что подтоплена единственая больница в Хосте. Из-за сильного дождя затопило технические помещения в подвале и на первом этаже.