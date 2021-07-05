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Что творится в затопленном Сочи: фото

Полина Алферова
6 часов назад
Российский курортный город Сочи начало затапливать. По сообщениям источников, вышла из берегов река Хорота. Также из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. В городе заработали сирены, власти призывают жителей собрать необходимые вещи и документы на случай эвакуации. «Рамблер» рассказывает, как Сочи справляется с потопом.
Жителей города по громкой связи просят собрать вещи на случай эвакуации.
1/8 Жителей города по громкой связи просят собрать вещи на случай эвакуации.
Фото: @transport_gram
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Люди вынуждены передвигаться вплавь.
2/8 Люди вынуждены передвигаться вплавь.
Фото: @annie__vi
Вода добирается до первых этажей.
3/8 Вода добирается до первых этажей.
Фото: @annie__vi
По сообщениям очевидцев, море также неспокойно.
4/8 По сообщениям очевидцев, море также неспокойно.
Фото: @yaroslav_gordienko_
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На море сильный ветер и волны.
5/8 На море сильный ветер и волны.
Фото: @nadenkarusanova
Очевидцы отмечают, что от сильного ветра друг об друга бьются катамараны.
6/8 Очевидцы отмечают, что от сильного ветра друг об друга бьются катамараны.
Фото: @nadenkarusanova
Из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста.
7/8 Из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста.
Фото: @annie__vi
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4 июля на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром, порывы могут усилиться до 22 метров в секунду.
8/8 4 июля на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром, порывы могут усилиться до 22 метров в секунду.
Фото: @nash.2014
Жители и туристы выкладывают в соцсети ролики, где видно, как по улицам города сволнами стекает грязная вода. По сообщениям одного из очевидцев, водный поток смыл припаркованную машину. Люди также сообщают, что уровень воды достиг окон на первом этаже.
Администрация Сочи ранее сообщила, что подтоплена единственая больница в Хосте. Из-за сильного дождя затопило технические помещения в подвале и на первом этаже.
4 июля на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Один человек погиб, двое пострадали. Ветер повалил десятки деревьев, наблюдались перебои с подачей электроэнергии. 5 июля метеорологи прогнозируют сильный ветер, обильные осадки и подъем уровня рек. Порывы ветра ожидаются до 22 метров в секунду, над морем начнут формироваться смерчи. «Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Отдых в России,Фото,
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