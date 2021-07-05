Что творится в затопленном Сочи: фото

Российский курортный город Сочи начало затапливать. По сообщениям источников, вышла из берегов река Хорота. Также из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. В городе заработали сирены, власти призывают жителей собрать необходимые вещи и документы на случай эвакуации. «Рамблер» рассказывает, как Сочи справляется с потопом.
Жители и туристы выкладывают в соцсети ролики, где видно, как по улицам города сволнами стекает грязная вода. По сообщениям одного из очевидцев, водный поток смыл припаркованную машину. Люди также сообщают, что уровень воды достиг окон на первом этаже.
Администрация Сочи ранее сообщила, что подтоплена единственая больница в Хосте. Из-за сильного дождя затопило технические помещения в подвале и на первом этаже.
4 июля на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Один человек погиб, двое пострадали. Ветер повалил десятки деревьев, наблюдались перебои с подачей электроэнергии. 5 июля метеорологи прогнозируют сильный ветер, обильные осадки и подъем уровня рек. Порывы ветра ожидаются до 22 метров в секунду, над морем начнут формироваться смерчи. «Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.