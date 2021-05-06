Сочи всегда пользовался особой популярностью у туристов, но во время пандемии внимание российских туристов к отечественным курортам резко возросло.
В Сочи в этом году курортный сезон практически не заканчивался. Осенью туристы загорали на пляжах вплоть до ноября, а в декабре уже россияне стали массово приезжать в город на "зимние каникулы". В мае туристы вновь устремились на курорт, тем более, что появились дополнительные выходные.
При этом после закрытия Турции, стоимость отдыха в Сочи на майские праздники существенно возросла. Эксперты уверены, что это произошло на фоне закрытия границ с Турцией. Цены поднялись на 50%, сообщила ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.
"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", — объяснила она.
Председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина рассказала, что цены выросли из-за повышенного спроса на отдых в Сочи.
"Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование".
"Рамблер" разбирался, что сейчас на самом деле происходит в Сочи.