Сочи всегда пользовался особой популярностью у туристов, но во время пандемии внимание российских туристов к отечественным курортам резко возросло.

1/7 Майские праздники выдались теплыми и солнечными. Конечно, на пляжи сразу же повалили толпы туристов. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 "Коротко о загрузке центральных улиц Сочи в минувшие выходные. Ожидаем рекордный наплыв туристов на этой неделе...". Фото: Соцсети/@sochi_detka 3/7 На набережной в майские праздники всегда много народа. Фото: Соцсети 4/7 Даже если погода немного портится, люди не перестают гулять. Фото: @sochi_detka Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Традиционные танцы на набережной в самом разгаре. Фото: @antonsochi2014 6/7 Так выглядит одно из самых популярных мест в Сочи — морской порт. Фото: Соцсети 7/7 Пока купаются немногие, но на пляжах всегда много людей. Фото: Соцсети

В Сочи в этом году курортный сезон практически не заканчивался. Осенью туристы загорали на пляжах вплоть до ноября, а в декабре уже россияне стали массово приезжать в город на "зимние каникулы". В мае туристы вновь устремились на курорт, тем более, что появились дополнительные выходные.

При этом после закрытия Турции, стоимость отдыха в Сочи на майские праздники существенно возросла. Эксперты уверены, что это произошло на фоне закрытия границ с Турцией. Цены поднялись на 50%, сообщила ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", — объяснила она.

Председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина рассказала, что цены выросли из-за повышенного спроса на отдых в Сочи.

"Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование".