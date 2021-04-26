Странные сочинские названия, над которыми смеются туристы

Многие туристы, отдыхающие в Сочи, считают, что город ничем не хуже заграничных курортов, а местные даже зовут его "Сочифорнией", по аналогии с самым солнечным штатом Америки.

1/7 Говорят, ни одна просьба в Сочи, не остается без слов "по-братски". Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Одно из главных туристических мест, гора Ахун. Фото: Соцсети 3/7 "Шашлык-машлык" как обязательный атрибут российского юга. Фото: Соцсети 4/7 Кальянная, которая прямо намекает, что жители курорта не любят усложнять свою жизнь. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В Сочи, как считают местные, круглый год "обстановка по кайфу". Почему бы не сделать такую вывеску. Фото: Vk.com 6/7 Просто и понятно. Фото: Соцсети 7/7 Очень смелое название для центра паровых коктейлей. Фото: Соцсети

Однако есть те, кто считает, что от особого менталитета сочинцев никуда не деться. В частности, туристы отмечают, что люди на российском юге отличаются шумным поведением, дерзостью, активной жестикуляцией и "кавказскими понятиями".