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Странные сочинские названия, над которыми смеются туристы

Диана Товсепова
11 часов назад
Многие туристы, отдыхающие в Сочи, считают, что город ничем не хуже заграничных курортов, а местные даже зовут его "Сочифорнией", по аналогии с самым солнечным штатом Америки.
Говорят, ни одна просьба в Сочи, не остается без слов "по-братски".
1/7 Говорят, ни одна просьба в Сочи, не остается без слов "по-братски".
Фото: Соцсети
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Одно из главных туристических мест, гора Ахун.
2/7 Одно из главных туристических мест, гора Ахун.
Фото: Соцсети
"Шашлык-машлык" как обязательный атрибут российского юга.
3/7 "Шашлык-машлык" как обязательный атрибут российского юга.
Фото: Соцсети
Кальянная, которая прямо намекает, что жители курорта не любят усложнять свою жизнь.
4/7 Кальянная, которая прямо намекает, что жители курорта не любят усложнять свою жизнь.
Фото: Соцсети
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В Сочи, как считают местные, круглый год "обстановка по кайфу". Почему бы не сделать такую вывеску.
5/7 В Сочи, как считают местные, круглый год "обстановка по кайфу". Почему бы не сделать такую вывеску.
Фото: Vk.com
Просто и понятно.
6/7 Просто и понятно.
Фото: Соцсети
Очень смелое название для центра паровых коктейлей.
7/7 Очень смелое название для центра паровых коктейлей.
Фото: Соцсети
Однако есть те, кто считает, что от особого менталитета сочинцев никуда не деться. В частности, туристы отмечают, что люди на российском юге отличаются шумным поведением, дерзостью, активной жестикуляцией и "кавказскими понятиями".
Причем менталитет этот "сквозит" и в маркетинговых решениях, которые выбирают местные. Так, названия магазинов, кафе и ресторанов в Сочи иногда заставляют приезжих улыбаться. "Рамблер" разбирался, какие сочинские вывески смешат туристов.
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