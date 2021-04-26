Странные сочинские названия, над которыми смеются туристы

Многие туристы, отдыхающие в Сочи, считают, что город ничем не хуже заграничных курортов, а местные даже зовут его "Сочифорнией", по аналогии с самым солнечным штатом Америки.
Однако есть те, кто считает, что от особого менталитета сочинцев никуда не деться. В частности, туристы отмечают, что люди на российском юге отличаются шумным поведением, дерзостью, активной жестикуляцией и "кавказскими понятиями".
Причем менталитет этот "сквозит" и в маркетинговых решениях, которые выбирают местные. Так, названия магазинов, кафе и ресторанов в Сочи иногда заставляют приезжих улыбаться. "Рамблер" разбирался, какие сочинские вывески смешат туристов.