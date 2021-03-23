На самом деле Дагестан – живописный горный край, красоты которого завораживают. Здесь и равнины, и горы, и пустыни, и ледники, и Каспийское море.

В 2020 году простые российские туристы и блогеры активно посещали республику, а в Сети все чаще публиковались отзывы о необыкновенной природе Дагестана. В эту весну и лето многие планируют провести свои отпуска именно там.