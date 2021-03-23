Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ россияне стали раскрывать туристический потенциал собственной страны.
Как выяснил «Рамблер», особой популярностью сейчас стала пользоваться кавказская Республика Дагестан. Она занимает выгодное географическое положение и является самым южным регионом России.
На самом деле Дагестан – живописный горный край, красоты которого завораживают. Здесь и равнины, и горы, и пустыни, и ледники, и Каспийское море.
В 2020 году простые российские туристы и блогеры активно посещали республику, а в Сети все чаще публиковались отзывы о необыкновенной природе Дагестана. В эту весну и лето многие планируют провести свои отпуска именно там.
"Среди уникальных уголков Дагестана особое место занимает дельта реки Самур на юге республики, с прилежащими к ней с севера низовьями реки Гюльгеричай. Благодаря благоприятным климатическим и гидрологическим условиям дельта Самура отличается богатством и своеобразием почвенно-растительного покрова. Это единственный в России субтропический лиановый лес. Почти 2 тысячи гектаров леса дельты Самура являются Самурским государственным природным заказником федерального значения...", —сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.