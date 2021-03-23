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Почему многие российские туристы собрались в Дагестан

Диана Товсепова
16 часов назад
Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ россияне стали раскрывать туристический потенциал собственной страны.
Озеро Казеной-Ам
1/8 Озеро Казеной-Ам
Фото: @juless.joy
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Гимринский хребет
2/8 Гимринский хребет
Фото: depositphotos.com
Соляная пещера
3/8 Соляная пещера
Фото: depositphotos.com
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Деревня Гамсутль
5/8 Деревня Гамсутль
Фото: depositphotos.com
Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС
6/8 Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС
Фото: depositphotos.com
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Седло-гора
8/8 Седло-гора
Фото: @a_kalabin
Как выяснил «Рамблер», особой популярностью сейчас стала пользоваться кавказская Республика Дагестан. Она занимает выгодное географическое положение и является самым южным регионом России.
На самом деле Дагестан – живописный горный край, красоты которого завораживают. Здесь и равнины, и горы, и пустыни, и ледники, и Каспийское море.
В 2020 году простые российские туристы и блогеры активно посещали республику, а в Сети все чаще публиковались отзывы о необыкновенной природе Дагестана. В эту весну и лето многие планируют провести свои отпуска именно там.
"Среди уникальных уголков Дагестана особое место занимает дельта реки Самур на юге республики, с прилежащими к ней с севера низовьями реки Гюльгеричай. Благодаря благоприятным климатическим и гидрологическим условиям дельта Самура отличается богатством и своеобразием почвенно-растительного покрова. Это единственный в России субтропический лиановый лес. Почти 2 тысячи гектаров леса дельты Самура являются Самурским государственным природным заказником федерального значения...", —сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.
Отдых в России,Фото,
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