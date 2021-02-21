«Такого не было очень давно»: природные аномалии в Сочи 

Сочи всегда воспринимался, как самое теплое и солнечное место в России, однако, как показывает 2021 год, даже в Сочи бывает очень холодно. Так, жителей курорта поразили февральские "природные аномалии". После теплого января никто не ожидал увидеть на улицах и пляжах настоящий снег.

В Сети жители и гости города стали делиться фотографиями, на которых видно как пальмы укрыты крупным слоем снега, а это в Сочи считается крайне редким явлением. По словам местных жителей, в городе "такого не было уже очень давно". Температура при этом совсем немного выше нуля, что при таком влажном климате, ощущается намного жестче, чем в средней полосе России.

При этом к снегопаду не были готовы многие отрасли в Сочи. Так, в отдельных районах возникли локальные нарушения электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы оперативно исправить ситуацию. Кроме того, всего за одну ночь снег в Сочи повалил 35 деревьев.

"Рамблер" понаблюдал за тем, что сейчас происходит в городе-курорте.