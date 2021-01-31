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Как провести два дня в Суздале 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Суздаль — один из тех российских городов, где время замирает: медленный и меланхоличный. После московской суеты ощущение, что по улицам с деревянными домами должны ходить крестьяне, помещики и купцы. "Рамблер" рассказывает, как нескучно провести в городе и его окрестностях два дня.

Как доехать

На машине от Москвы до Суздаля ехать примерно 220 километров по трассе М7. Дороги в этом направлении непредсказуемые, поэтому путь займет около четырех часов. Лучше выйти пораньше. Маршрут пролегает через Владимир. Можно проехать не через окраину, как показывает навигатор, а через центр, чтобы заодно посмотреть и на этот город.
Есть вариант добраться на автобусе, который едет прямо до Суздаля, или на электричке до Владимира и оттуда на общественном транспорте.

Что посмотреть

Суздаль входит в Золотое кольцо России. Это город церквей и монастырей. Посмотреть все за два дня не получится: их там более 30-ти. При этом население Суздаля не достигает десяти тысяч человек.
Начать осмотр города логично c Кремля. На его территории есть нескольких церквей, Архиерейские палаты и древний Рождественский собор, возведенный еще в XII веке. В торговых рядах у Кремля продают медовуху, деревянные изделия, текстиль, антиквариат и соленья. Из необычного — суздальское варенье из огурцов.
Меньше, чем в десяти минутах от Кремля находится Ризоположенский женский монастырь. Самое интересное там — колокольня. Внутри она выглядит заброшенно и нуждается в реставрации, но на самом верху, под колоколом, открывается панорамный вид на Суздаль. Вход стоит 100 рублей.
Еще одна достопримечательность города — Спасо-Евфимиев монастырь 1352 года постройки. Его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас это большой музейный комплекс, на территории которого есть собор, бывшая тюрьма, а там, где раньше были кельи, — экспозиции. В Спасо-Евфимиевом монастыре Тарковский снимал фильм "Андрей Рублев". Вечером, когда нет людей и звонят колокола, там особенно умиротворенно.
Если будет время, можно посмотреть и другие монастыри города: Покровский, Александровский и Васильевский.

Где поесть

Город туристический, поэтому ресторанный бизнес там развит хорошо. В основном, это русская кухня. Рядом с Кремлем можно пообедать в Гостином дворе — в ресторане, который также и называется. Гостям подают наваристый борщ, уху, котлеты из щуки, жаркое, пельмени и, конечно, блины. Еще один ресторан неподалеку — "Улей" — признали лучшим в Суздале в 2020 году. Туда все идут, чтобы попробовать современную русскую кухню.

Суздаль увидел. Что дальше

Если вы нагулялись и больше не можете смотреть на храмы, сходите в суздальские бани или отправляйтесь на фабрику "Дымов керамика" (это в получасе езды от центра). Там можно посмотреть на производство знаменитой посуды, заказав экскурсию, или взять мастер-класс по лепке или гончарному мастерству.
Еще регион известен производством изделий из хрусталя. В полутора-двух часах от Суздаля расположен город Гусь-Хрустальный, названный в честь Гусевского хрустального завода. Его основали купцы Мальцовы еще во второй половине XVIII века. Посмотреть, как мастера выдувают стекло, можно, взяв экскурсию на производство. Еще в городе есть Музей хрусталя. Он находится в Георгиевском соборе. Внутри, кстати, можно увидеть масштабное полотно Васнецова.
Если соберетесь в Гусь-Хрустальный, по дороге стоит заехать в Национальный парк Мещера и прогуляться по сосновому лесу. Там есть специальные маршруты с указателями для лыжников и туристов.
Видео дня. Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах
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Отдых в России , Фото , ЮНЕСКО
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