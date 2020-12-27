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Россияне устремились на отдых по одному направлению. Что там происходит 

Диана Товсепова 27 декабря 2020
В этом году весь туристический бизнес работает совсем иначе. Так, россияне путешествуют по своей стране граздо больше, чем раньше. Не так давно выяснилось, что Калининградская область вдруг стала особенно популярной у туристов.
Так, как выяснил "Рамблер", сотрудники онлайн-сервиса Tvil.ru сообщили, где планируют отдыхать россияне в 2021 году. Самым востребованным направлением для отдыха в 2021 году среди россиян оказался Крым. Об этом сообщает «Лента.ру».
Оказалось, что примерно 42 процента отечественных туристов хотят отправиться в Крым. На втором месте по популярности оказался Алтай — за него проголосовали 16 процентов респондентов, а на третьем Карелия — 12 процентов.
Также в топ регионов вошли Камчатка и Кавказ. Кроме того, эксперты отметили, что некоторые россияне устали от отдыха на юге и хотели бы попробовать что-то новое.

«Крым уже вдоль и поперек пройден и переплыт. На север тянет, где холодно, сугробы по второй этаж домов. В Норильск хочу: суперснег, супердубак и супероблезлые дома. Город, где все идеально. И в Якутию можно к шаманам», — написал один из туристов в комментариях.

Поэтому Калининградская область сейчас переживает пик своей популярности. Многие рассказывают об удивительной архитектуре и природе этого края.
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Отдых в России , Фото
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