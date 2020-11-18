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Странные ритуалы, которые россияне проводят в поездах 

Даня Виттиг 8 часов назад
Россияне с огромным трепетом относятся к путешествиям на поездах. Во-первых, это выгодно. Во-вторых, поездку сопровождает множество ритуалов и особенностей. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.
Когда мы говорим о путешествии на поезде, то в голове моментально всплывает запах вареного яйца и курицы, завернутые в фольгу. Ну или хотя бы запах лапши "Доширак". Так сказать, кто на что горазд.
Ни одна поездка на поезде не обходится без крепкого чая в роскошном подстаканнике, многие из которых были украдены туристами. Но не из-за желания своровать, а потому что красивые. Уверены, вы и сейчас слышите дребезжание ложки в чашке.
Если есть вагон, значит есть и очередь в туалет, которая будет стоять всегда, даже во время санитарной зоны.
Далеко не у всех есть лишние деньги на купе, да и зачем тратиться, если у нашего человека развита смекалка настолько, что он додумался соорудить стены из простыни.
Если вы едете в поезде, просто необходимо постоянно ходить и хлопать дверьми. Ритуал подразумевает не меньше пяти заходов. Дверью можно либо хлопнуть, либо оставить открытой и передать эстафету другому. Знакомо?
А это верхняя полка, на которую приходилось залезть каждому из нас, потому что милая женщина снизу вежливо попросила. На номера мест в поездах, конечно, никто не смотрит, Здесь работает свой кодекс.
Ложась спать, необходимо максимально выставить ноги в проход, чтобы другому пассажиру было не так одиноко. Потому что путешествие на поезде, это про дружбу.
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Отдых в России , Фото
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