Россияне с огромным трепетом относятся к путешествиям на поездах. Во-первых, это выгодно. Во-вторых, поездку сопровождает множество ритуалов и особенностей. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

Когда мы говорим о путешествии на поезде, то в голове моментально всплывает запах вареного яйца и курицы, завернутые в фольгу. Ну или хотя бы запах лапши "Доширак". Так сказать, кто на что горазд.

Ни одна поездка на поезде не обходится без крепкого чая в роскошном подстаканнике, многие из которых были украдены туристами. Но не из-за желания своровать, а потому что красивые. Уверены, вы и сейчас слышите дребезжание ложки в чашке.

Если есть вагон, значит есть и очередь в туалет, которая будет стоять всегда, даже во время санитарной зоны.

Далеко не у всех есть лишние деньги на купе, да и зачем тратиться, если у нашего человека развита смекалка настолько, что он додумался соорудить стены из простыни.

Если вы едете в поезде, просто необходимо постоянно ходить и хлопать дверьми. Ритуал подразумевает не меньше пяти заходов. Дверью можно либо хлопнуть, либо оставить открытой и передать эстафету другому. Знакомо?

А это верхняя полка, на которую приходилось залезть каждому из нас, потому что милая женщина снизу вежливо попросила. На номера мест в поездах, конечно, никто не смотрит, Здесь работает свой кодекс.

Ложась спать, необходимо максимально выставить ноги в проход, чтобы другому пассажиру было не так одиноко. Потому что путешествие на поезде, это про дружбу.