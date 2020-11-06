Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶

Что на самом деле происходит в Сочи в ноябре 

Диана Товсепова 17 часов назад
В этом сезоне курорты Краснодаского края ощутили на себе небывалый наплыв туристов со всех уголков страны. Казалось бы, к сентябрю количество путешественников должно было сократиться, но вокзалы все еще встречали нескончаемые потоки отдыхающих.
Октябрь в городе выдался особенно теплый, и практически каждый день радовал местных и туристов по-летнему жарким солнцем.
Что же происходит в Сочи в ноябре? Кажется, пляжи все еще заполнены последними отпусками, а в горах уже собираются любители снега. "Рамблер" разбирался, что сейчас делают россияне на главном курорте страны.
Видео дня. Древний город инков снова ожил
Отдых в России , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
На «Титаник» начинают отправлять туристов
00:35
На «Титаник» начинают отправлять туристов
Новости путешествий
Лыжникам запретили смазывать лыжи
02:31
Лыжникам запретили смазывать лыжи
Новости путешествий
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
00:13
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Новости путешествий
Древний город инков снова ожил
00:34
Древний город инков снова ожил
Новости путешествий
Европа снова закрывается на карантин
06:15
Европа снова закрывается на карантин
Новости путешествий
Почему Белый дом действительно стал белым
04:22
Почему Белый дом действительно стал белым
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение