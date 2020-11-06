В этом сезоне курорты Краснодаского края ощутили на себе небывалый наплыв туристов со всех уголков страны. Казалось бы, к сентябрю количество путешественников должно было сократиться, но вокзалы все еще встречали нескончаемые потоки отдыхающих.

Октябрь в городе выдался особенно теплый, и практически каждый день радовал местных и туристов по-летнему жарким солнцем.

Что же происходит в Сочи в ноябре? Кажется, пляжи все еще заполнены последними отпусками, а в горах уже собираются любители снега. "Рамблер" разбирался, что сейчас делают россияне на главном курорте страны.