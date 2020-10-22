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Стюардессы России, к которым мечтают попасть на рейс 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Стюардессы не должны быть моделями, но некоторые требования к внешним данным при приеме на работу в авиакомпании все-таки есть. Например, рост необходим такой, чтобы доставать до верхних багажных полок. А вес не должен превышать норму, чтобы свободно передвигаться по салону и оказывать помощь при экстренных ситуациях. Кроме того, есть ограничения по возрасту.

"Возрастной предел для приема на работу может варьироваться в рамках от 18 до 35 лет", — рассказала одна из российских бортпроводниц.

Как выяснил "Рамблер", у стюардесс также не должно быть проблем со здоровьем, пирсингов, татуировок и шрамов на открытых частях тела. Хотя многие требования устанавливаются конкретными авиакомпаниями.
Некоторые стюардессы выглядят так, что пассажиры не могут оторвать от них глаз весь полет. Однако внешняя привлекательность — далеко не единственное достоинство бортпроводниц. Это сложная профессия, которая требует большого количества навыков. Например, нужно уметь плавать, оказывать медицинскую помощь, принимать роды и общаться с "буйными" пассажирами.
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Отдых в России , Фото
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