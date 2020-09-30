О том, что статистика заражений растет по всей России, знает практически каждый. Однако, как выяснил "Рамблер", потоки пребывающих на курорты Краснодарского края никак не прекращаются — вокзалы переполнены, а на пляжах все еще нет места для социальной дистанции.

При этом местные жители обеспокоены тем, что скоро "все опять закроют", а в больницах не хватит места для всех зараженных. Мнения по поводу того, стоит ли продолжать бархатный сезон разделились — кто-то считает, что нужно срочно "перекрывать" туризм, а остальные уверены, что смысла в этом нет.

Однако, несмотря на статистику, мнения местных жителей и ситуацию в РФ, россияне продолжают пребывать со всех уголков страны на сочинские пляжи, и среди них, конечно, немало эффектных туристок, сводящих всех с ума.