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Вторая волна пандемии не останавливает русских туристок в Адлере 

Диана Товсепова 12 часов назад
О том, что статистика заражений растет по всей России, знает практически каждый. Однако, как выяснил "Рамблер", потоки пребывающих на курорты Краснодарского края никак не прекращаются — вокзалы переполнены, а на пляжах все еще нет места для социальной дистанции.
При этом местные жители обеспокоены тем, что скоро "все опять закроют", а в больницах не хватит места для всех зараженных. Мнения по поводу того, стоит ли продолжать бархатный сезон разделились — кто-то считает, что нужно срочно "перекрывать" туризм, а остальные уверены, что смысла в этом нет.
Однако, несмотря на статистику, мнения местных жителей и ситуацию в РФ, россияне продолжают пребывать со всех уголков страны на сочинские пляжи, и среди них, конечно, немало эффектных туристок, сводящих всех с ума.
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