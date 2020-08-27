Заполненные туристами со всей России курорты Краснодарского края теперь стали объектом особенного внимания. Кажется, так много людей, как на черноморском побережье РФ сейчас нет нигде. При этом между местными жителями городов-курортов и дорвавшимися до моря отдыхающими, все чаще возникают недопонимания.

Одна из главных претензий к туристам — прогулки по городу без одежды. В Сети публикуют фото отдыхающих в кафе и на центральных улицах города в одних лишь купальных костюмах.

Жители считают, что то, что в городе жарко еще не говорит о том, что надо ходить полураздетыми:

"Вы знаете, что такое воспитанность и уважение к городу и его жителям? Всех сочинцев и вообще людей живущих на курортах такие особи бесят, неужели нельзя ходить по городу, который тебе дает отдых, не полуголым, а в одежде…", — обращаются жители в Сети.

Местные настолько возмущены обилием голых ягодиц вокруг них, что просят ввести штрафы за прогулки или хотя бы запретить обслуживать таких туристов в магазинах и кафе.

"Пора штрафовать. Культуру пляжных городов никто не отменял. А прежде свою, внутреннюю. Уважение должно быть ко всем…"

"Мы не Майами! Тошнит от вас! Перестаньте таких обслуживать"

"Дома ходите, хоть чем там трясите, еще в кафе где-нибудь не хватало перед собой чью-то дряблую задницу на уровне своего стола видеть. Штрафы надо вводить и накладывать массово как за отсутствие масок в свое время…"