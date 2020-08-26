Знойные россиянки покорили пляжи Черного моря 

Отдых не ждет, как и подходящее к концу лето. Совсем недавно Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Но большинство соотечественников в этом году решили не покидать пределов родной страны и отдохнуть на территории российских пляжей.

Солнце, море, дуновение ветра и возможность весь день загорать. Что может быть лучше? Лучше только, если при этом вас окружают прекрасные россиянки, которые тоже в этом году решили не откладывать отпуск в долгий ящик. Такой концентрации красавиц курорты Краснодарского края не видели уже давно!

Поэтому для тех, кто так и не смог отправиться в путешествие, "Рамблер" собрал галерею девушек, ставших знойным украшением курортов на побережье Черного моря.