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«Как персик»: россиянки покоряют южные курорты 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Море, оно и в России — море. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, россиянки взяли свои лучшие купальники и отправились загорать и купаться на отечественные курорты. Ведь лето без фото в бикини на пляже — не лето.
Российские туристки поехали покорять своей красотой Сочи, Анапу, Геленджик, Крым, и напросились на комплименты:

"Сладкая, как персик", "Красивый ангел", "Настоящая русская красота", "В Сочи это законно вообще передвигаться с такой внешностью?".

"Рамблер" собрал галерею снимков россиянок на отдыхе.
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