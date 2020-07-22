Что на самом деле творится в Адлере 

В коронавирусное лето 2020 года внимание всей России приковано к отечественным курортам. Заграничные направления закрыты для российских туристов на неопределенное время, поэтому уставшие от кризисов и холода россияне ринулись на черноморское побережье.

Однако вирус все же никуда не ушел, поэтому толпы приезжих отдыхающих сильно напугали местных жителей. Многие даже просили туристов не приезжать в Краснодарский край, чтобы не распространять вирус.

Особенно шумные обсуждения вызвали заваленные туристами адлерские пляжи. Люди писали, что в Адлере для отдыха остались "только стоячие места…". "Рамблер" разбирался, что на самом деле происходит там сейчас.