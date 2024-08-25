Секретные места для хранения ценностей в отелях

Даже в самых надежных гостиницах стоит принять меры предосторожности. "Рамблер" расскажет про секретные места для хранения ценностей в номере, о которых многие даже не догадываются.

© dreamstime.com

За телевизором

Современные телевизоры в отелях часто закреплены на стенах с помощью кронштейнов, которые оставляют небольшие зазоры между задней панелью и стеной. Это пространство можно использовать для хранения небольших, но ценных вещей, таких как деньги, паспорта или кредитные карты. Можно положить свои ценности в конверт или маленький пакет и аккуратно приклеить его с помощью липкой ленты к задней части телевизора, так как эта зона редко подвергается внимательному осмотру.

В упаковках с едой

Коробки от чипсов, пакеты с кофе или упаковки с закусками могут служить отличными укрытиями для небольших ценных предметов, таких как деньги, серьги или кольца. После того как еда использована, тщательно очистите упаковку, затем поместите туда свои ценности. Эти предметы кажутся настолько обычными, что они не привлекают внимание воры, ведь их проверка требует времени и кажется маловероятной. Можно оставить такие упаковки на видном месте, например, на столе или полке, что дополнительно снизит вероятность их осмотра.

Внутри подушки или матраса

Часто подушки оснащены чехлами на молнии, которые можно аккуратно открыть, чтобы спрятать ценные предметы, такие как деньги или документы, свернув их компактно. В некоторых матрасах могут быть даже скрытые карманы, особенно в более современных моделях. Для дополнительной безопасности, вы можете завернуть свои ценности в пластиковый пакет, чтобы уберечь их от возможной влаги или повреждений, и затем поместить их внутрь подушки или между слоями матраса.

Самая грязная вещь в отеле, о которой вы не догадываетесь

В сейфе, используя ложный тайник

Многие знают, что отельные сейфы могут быть взломаны или открыты сотрудниками отеля. Чтобы усилить безопасность, можно использовать хитрый прием — ложный тайник. Вместе с реальными ценностями, поместите в сейф старый кошелек с небольшими деньгами, старыми кредитными картами или мелкими ненужными предметами. В случае, если злоумышленник попытается воспользоваться сейфом, он с большей вероятностью возьмет видимые вещи, оставив ваши настоящие ценности нетронутыми.

В ванной комнате

Можно использовать пустую упаковку от шампуня, кондиционера или крема с закручивающейся крышкой, чтобы спрятать деньги, ювелирные изделия или другие небольшие ценные предметы. Просто тщательно вымойте и высушите бутылку, затем поместите ценности внутрь и закройте крышку. Также можно спрятать ценные предметы за декоративными панелями ванной комнаты или внутри пакетов с ватными дисками или бумажными полотенцами. Эти предметы редко привлекают внимание, а ванная комната, как правило, не считается местом, где могут храниться деньги или документы.

Ранее мы писали, что можно забирать с собой из гостиничного номера.