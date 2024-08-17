Техники быстрого восстановления после долгого перелета

Долгие перелеты могут выматывать физически и эмоционально, сбивать с режима и нарушать ритмы сна. Однако существуют специфические техники, которые помогут организму быстрее восстановиться. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

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1. Гидратация по схеме

Существуют специальные схемы гидратации, которые могут помочь быстрее восстановить водный баланс после перелета. Одна из таких схем включает прием воды в определенное время:

До перелета: выпейте 500 мл воды за час до посадки. Это подготовит организм к сухому воздуху в салоне.

выпейте 500 мл воды за час до посадки. Это подготовит организм к сухому воздуху в салоне. Во время перелета: пейте по 200 мл воды каждые 45 минут. Не ждите ощущения жажды — это предупредит обезвоживание.

пейте по 200 мл воды каждые 45 минут. Не ждите ощущения жажды — это предупредит обезвоживание. После приземления: в течение первого часа выпейте минимум литр воды, а затем добавьте в рацион кокосовую воду или напиток с электролитами для восстановления минерального баланса.

2. Тайминг сна: 90-минутные циклы

Биоритмы нашего организма основаны на 90-минутных циклах сна. Если вы планируете спать в самолете или после перелета, старайтесь рассчитывать время для сна кратно этим циклам. Например, спите либо 90 минут, либо три часа. Этот подход поможет вам проснуться более отдохнувшим, так как вы завершите полный цикл сна.

3. Метод шоковой адаптации: контрастный душ

Контрастный душ — один из лучших способов быстро взбодрить организм после длительного перелета. Вот как это работает:

Начните с теплой воды и постепенно увеличивайте ее температуру.

Через 30 секунд резко переключитесь на холодную воду и стойте под ней 15-20 секунд.

Повторите три-четыре раза, заканчивая холодным потоком.

Контрастные души стимулируют кровообращение, пробуждают нервную систему и помогают быстрее адаптироваться к новому режиму.

4. Дыхательная гимнастика по системе Вим Хофа

Вим Хоф разработал технику дыхания, которая помогает улучшить насыщение кислородом и снять стресс. Эта техника идеально подходит для восстановления после перелета:

Сядьте в удобное положение и расслабьтесь.

Сделайте 30 быстрых и глубоких вдохов через нос и выдохов через рот.

На последнем выдохе задержите дыхание как можно дольше.

Когда почувствуете необходимость вдохнуть, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 15 секунд.

Повторите цикл три-четыре раза.

Эта техника помогает улучшить кровообращение, насыщает организм кислородом и снимает усталость.

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5. Йога-нидра: техника глубокой релаксации

Йога-нидра — это техника глубокого расслабления, которая может восстановить силы за короткий промежуток времени, примерно за 20-30 минут. Инструкция к практике:

Найдите тихое место и лягте на спину, руки вдоль тела, ладони вверх.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании.

Мысленно пройдитесь по своему телу, расслабляя каждую его часть, начиная с пальцев ног и заканчивая макушкой.

Во время этой практики сохраняйте осознанность, но не засыпайте — состояние между бодрствованием и сном идеально подходит для восстановления.

После завершения сеанса вы почувствуете бодрость и свежесть, словно проспали несколько часов.

6. Энергетический массаж точек

Существует методика самомассажа энергетических точек на теле, которая помогает быстро восстановить энергию. Пример такой техники:

Точка между бровями: массируйте круговыми движениями на протяжении минуты для расслабления и снятия головной боли. Точка на ладони (в центре): нажмите и удерживайте давление в течение 30 секунд, чтобы пробудить внутреннюю энергию и снять усталость. Точка на висках: легкие круговые движения в области висков помогают снять напряжение и улучшить концентрацию.

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