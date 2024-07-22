Какая смена часовых поясов самая опасная

Не каждая смена часовых поясов влияет на здоровье одинаково. В этой статье "Рамблер" рассмотрит, путешествия в какую сторону являются самыми опасными для организма и почему.

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Когда мы пересекаем несколько часовых поясов, наш внутренний биологический ритм, или циркадные ритмы, нарушается. Это приводит к состоянию, известному как джетлаг, который характеризуется следующими симптомами:

Усталость и сонливость

Нарушения сна

Головные боли

Раздражительность

Проблемы с концентрацией и памятью

Расстройства пищеварения

Почему восточные путешествия труднее переносятся?

Смена часовых поясов на восток (например, из Москвы в Новосибирск) и на запад оказывает разное воздействие на наш организм. Исследования показывают, что путешествие на восток сложнее переносится по следующим причинам:

Путешествие на восток укорачивает день, что требует более быстрой адаптации организма к новому времени. Большинство людей имеют естественную тенденцию к длинному суточному ритму, то есть предпочитают ложиться спать позже и вставать позже. Путешествие на восток требует сокращения этого цикла, что сложно для организма. Перемещение на восток чаще вызывает проблемы с засыпанием и бессонницу, так как внутренние часы отстают от местного времени.

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Когда мы путешествуем на восток, у нас меньше времени на адаптацию к новому режиму сна и бодрствования. Это приводит к более выраженным симптомам джетлага. Смена часовых поясов на восток вызывает большее нарушение выработки мелатонина — гормона, регулирующего сон. Это усугубляет проблемы со сном и общим самочувствием.

Как уменьшить негативное влияние?

Чтобы минимизировать негативные последствия смены часовых поясов, особенно при путешествии на восток, следуйте следующим рекомендациям:

За несколько дней до поездки начните постепенно изменять свой график сна, приближая его к новому часовому поясу.

Используйте свет для регулирования циркадных ритмов. Утром на новом месте старайтесь находиться на открытом воздухе и получать как можно больше естественного света.

Избегайте кофеина и алкоголя, так как эти вещества могут ухудшить качество сна и усложнить адаптацию.

Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы джетлага.

В некоторых случаях прием мелатонина может помочь быстрее адаптироваться к новому часовому поясу. Проконсультируйтесь с врачом перед началом приема.

Понимание механизмов влияния часовых поясов на организм и применение практических рекомендаций может помочь снизить негативные эффекты и сделать ваши путешествия более комфортными. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и время, необходимое для адаптации, может различаться.

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