Семь бесполезных в отпуске вещей

Отправляясь в отпуск, мы часто сталкиваемся с проблемой перегруженного багажа. Включая в него множество предметов "на всякий случай", мы забываем, что многие из них остаются неиспользованными. "Рамблер" перечислит вещи, которые смело можно оставлять дома.

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1. Тяжелые путеводители и карты

Сегодня смартфоны и планшеты с GPS и доступом к интернету легко заменяют бумажные путеводители и карты. Большинство туристических приложений предлагают не только карты, но и актуальную информацию о достопримечательностях, ресторанах и мероприятиях. Тяжелые путеводители больше не нужны.

2. Несколько зарядных устройств

Современные зарядные устройства часто поддерживают зарядку нескольких устройств одновременно. Инвестируйте в качественное универсальное зарядное устройство и оставьте лишние дома. Это сэкономит место и упростит процесс зарядки ваших гаджетов.

3. Набор косметических кистей

Если вы не профессиональный визажист, полный набор косметических кистей вряд ли понадобится. Вместо этого выберите многофункциональные косметические средства, чтобы минимизировать количество предметов в косметичке.

4. Пляжные игрушки

Большинство пляжных курортов предлагают арендовать или купить пляжные игрушки на месте. Нет смысла перевозить с собой надувные круги, лопатки и ведерки, которые займут много места в багаже. Лучше приобрести их по прибытии и оставить для следующего отдыха.

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5. Дорогие парфюмы

Перевозка дорогих парфюмов в путешествии может быть проблематичной: они могут разбиться или испортиться. Вместо этого возьмите с собой пробники или дорожные версии любимых ароматов. Это также уменьшит вес и риск утраты ценных вещей.

6. Банковские чеки и ненужные документы

Многие из нас хранят банковские чеки и ненужные документы в кошельках. Во время путешествий важно минимизировать риск потери или кражи личной информации. Оставьте ненужные документы дома и возьмите с собой только самые необходимые.

7. Декоративные предметы

Многие люди берут с собой в отпуск личные декоративные предметы, такие как подушки или свечи, чтобы создать уют. Хотя это может показаться хорошей идеей, в большинстве случаев это только добавляет лишний вес и занимает место. Большинство отелей и арендованных квартир предлагают достаточный уровень комфорта.

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