Восемь вещей, которые родители забывают положить в детский чемодан

Собирая чемодан для ребенка, особенно в первый раз, родители часто сталкиваются с непростой задачей: нужно ничего не забыть и предусмотреть все возможные ситуации. Однако даже самые внимательные мама с папой иногда упускают важные мелочи, которые могут оказаться необходимыми в дороге или на отдыхе. "Рамблер" составил список вещей первой необходимости.

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Лекарства

Детские болезни и травмы могут возникнуть внезапно. Наличие базовых лекарств может спасти ситуацию. Прежде всего, нужно снабдить дорожную аптечку жаропонижающими, обезболивающими, антигистаминными препаратами, средствами от укачивания, пластырями, бинтами и антисептиками.

Любимая игрушка или одеяло

Дети часто испытывают стресс и беспокойство вдали от дома. Наличие любимой игрушки или одеяла, к которому привык ребенок, поможет им почувствовать себя более комфортно и безопасно.

Сменная одежда

Дети часто пачкают одежду, поэтому наличие достаточного количества сменных вещей поможет избежать неожиданных ситуаций. Кроме того, погода довольна непредсказуема, так что важно учесть все возможные варианты. Обязательно положите несколько комплектов нижнего белья, пар носков и дополнительные футболки, брюки на сменку, дождевик и водонепроницаемую обувь для дождя.

Защита от солнца и насекомых

На отдыхе дети часто проводят много времени на улице. Солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, шляпа или кепка обезопасят от солнечных ожогов, а средства от насекомых в виде спрея или крема, а также фумигатор от комаров с жидкостью помогут спастись от укусов.

Средства личной гигиены

Дети часто забывают или не хотят пользоваться общими средствами гигиены, поэтому им важно иметь под рукой свои. Не забудьте положить зубную щетку (а лучше сразу две) и пасту, шампунь, гель для душа, влажные салфетки, расческу и несколько полотенец, в том числе бумажные.

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Зарядные устройства

Первым делом нужно проверить, есть ли в чемодане зарядные устройства для гаджетов, ведь без них ребенок не сможет выйти на связь. Кроме того, в дороге и на отдыхе телефоны, наушники и ноутбуки могут быть полезны для развлечения. На случай, если зарядка придет в негодность, когда малыш будет в пути, положите портативное зарядное устройство.

Вода и закуски

Как бы странно это не звучало, но дети испытывают голод и жажду чаще и сильнее, чем взрослые. В дороге может не оказаться возможности приобрести еду и напитки, так что следует снабдить малыша несколькими бутылками воды и снеками. Лучшим выблором станут сухофрукты, орехи и батончики, так как они не рискуют испортится в долгой дороге или при высоких температурах воздуха.

Развлечения

Долгая дорога может быть утомительной и скучной для детей, а телефон с планшетом могут быстро надоесть. Книги, раскраски, настольные или карточные игры помогут занять их и сделать путешествие приятнее.

Подготовка к поездке с ребенком требует особого внимания и тщательного планирования. Не забывая важные мелочи, можно обеспечить комфорт и безопасность в путешествии. Список выше поможет родителям подготовиться к любым неожиданностям и сделать отдых приятным для всей семьи.

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