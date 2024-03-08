Какие карты и деньги лучше брать за границу

При путешествиях за границу важно заранее ознакомиться с доступными методами оплаты и выбрать наиболее подходящий вариант. Подробнее о каждом из них расскажет "Рамблер".

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Несмотря на то, что зарубежные платежные системы не применимы в России, карты Visa и MasterCard продолжают функционировать в стране, обеспечивая возможность расплатиться ими во время путешествий по России. Однако, когда дело доходит до выезда за пределы страны, ситуация усложняется. Туристам приходится искать альтернативные способы оплаты, поскольку карта МИР активна только в нескольких популярных странах:

Вьетнам

Узбекистан

Таджикистан

Абхазия

Белоруссия

Турция

Южная Осетия

Армения

Казахстан

Киргизия

Южная Корея

Альтернативные способы оплаты за границей

Наличная валюта

Приобретение наличной валюты является одним из распространенных вариантов. Тем не менее, не все банки предоставляют услуги обмена валюты, и сумма наличных может быть ограничена. Этот метод чаще всего используется в качестве дополнительного источника финансирования.

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Карта Union Pay

Карта Union Pay, предоставляемая китайским сервисом, может стать удобной альтернативой для российских туристов. Однако не все банки предлагают эту карту, и за ее выпуск и обслуживание взимается внушительная комиссия.

Перевод денег в другую страну

Путешественники могут воспользоваться услугами перевода денег через специализированные системы, такие как Contact или Золотая Корона. Однако у этого метода есть ограничения по сумме, и требуется уточнить список стран, в которые доступен перевод из России.

Открытие счета или получение карты за рубежом

Этот метод менее распространен, поскольку открытие счета удаленно может оказаться сложным процессом. Кроме того, для открытия счета потребуется определенный пакет документов и подтверждение места жительства.

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