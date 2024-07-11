Где лучше всего сидеть в самолете с ребенком

Путешествуя с детьми, в первую очередь нужно продумать маршрут из точки А в точку В. Особенно, если планируются передвижения на самолете. Опытные мамы-путешественницы поделились своим мнением на счет того, где лучше всего разместиться с ребенком на борту воздушного судна.

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Вместе или порознь

Во-первых, нужно решить, бронировать ли для него отдельное место. Большинство авиакомпаний разрешают младенцам в возрасте до 2 лет летать бесплатно на внутренних или ближнемагистральных рейсах.

«Если вы не летите с совсем маленьким ребенком (до 8 месяцев), я настоятельно рекомендую бронировать для него отдельное место для каждого ребенка. Это дороже, но часами держать на коленях активного относительно взрослого и тяжелого ребенка – не самая лучшая идея».



Если вы не покупаете отдельное место для своего чада, можно попробовать забронировать место у окна и место у прохода для другого рожителя. Есть шанс, что место посередине никого не привлечет, и оно станет временным пристанищем для ребенка.

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У окна или у прохода

Опять же все зависит от возраста ребенка и длительности перелета.

«Место у прохода хорошо тем, что вам не придется беспокоить других пассажиров, когда вы захотите встать и немного пройтись или воспользоваться туалетом. Однако в процессе кормления грудью или тихого часа вы будете чувствовать себя более комфортно у окна».



Первые или последний ряды

Если ребенок просыпается от любых звуков, то бронировать место у туалета точно не надо. Также опытные мамы-путешественницы отмечают, что последние ряды иногда стоят дешевле, и на них можно разместиться, купив отдельное место для ребенка по выгодной цене.

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