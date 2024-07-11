Три пищевые привычки американцев, которые раздражают иностранцев

Посещение ресторанов и кафе заграницей – отдельное удовольствие для путешественника. Но, собираясь в заведение общественного питания, важно помнить, что вы находитесь в другой стране, и ваши гастрономические нормы могут быть здесь не кстати. Рестораторы и тревел-блогеры рассказали, какие пищевые привычки американцев больше всего раздражают иностранцев.

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Спешка

Стремительное поедание блюд может смутить местных жителей популярных курортов. То же самое касается и просьб быстрее принести еду. В Италии, Франции и Латинской Америке, к примеру, спешка с едой считается большим табу, проявлением неуважения к повару.

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Шум

Раздражающим фактором могут стать громкие разговоры клиентов. В Италии и Испании, возможно, американцев и не осудят за излишнюю экспрессию, а вот англичане, французы и швейцарцы подобное поведение точно не одобрят.

Работа

А еще в некоторых странах не принято работать и вести деловые разговоры во время завтраков, обедов и ужинов. Прежде, чем созваниваться с коллегами в ресторане, проверьте, принято ли так вести себя там, куда вы прибыли.

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