Эксперты призвали туристов проверять срок действия загранпаспорта перед поездкой

Наличие действующего загранпаспорта – не единственное условие для въезда в ряд стран. Об этом напомнили сотрудники визовых центров, призвавшие проверять перед поездкой срок действия документа, удостоверяющего личность.

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Многие страны, в частности, в Азии и на Ближнем Востоке, требуют, чтобы срок действия паспорта составлял шесть месяцев с момента прибытия. То есть, если вы, например, отправляетесь во Вьетнам в июле, ваш паспорт должен быть действителен как минимум до января.

«Если вы приедете в аэропорт и попытаетесь сесть на свой рейс с истекающим раньше обусловленного срока паспортом, некоторые авиакомпании даже не пустят вас на борт. В этом случае вы рискуете не добраться до пункта назначения».



Срок действия загранпаспорта должен составлять не меньше шести месяцев с момента въезда в Египет, Израиль, Индию, ОАЭ. Трех месяцев достаточно для Сербии, а в популярную среди россиян Турцию можно въехать с документом, который будет действителен еще в течение 120 дней.

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