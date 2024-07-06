Как понять, что перед вами туристический ресторан-ловушка: три явных признака

Совсем недавно появился термин «ресторан-ловушка для туристов». Под ним подразумевается заведение общественного питания, рассчитанное исключительно на путешественников и их кошельки. В них не очень вкусно и очень дорого. Эксперты рассказали, по каким признакам можно распознать такие места.

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Возле туристических ресторанов-ловушек обычно стоят зазывалы, которые всячески пытаются заманить к себе прохожих. Они могут обещать всевозможные акции, скидки и презенты, чтобы вы обратили на них внимание. По итогу, правда, ничего из интригующего списка бонусов вы, скорее всего, не дождетесь.

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Обширное меню

Подобные заведения стремятся угодить всем и сразу, поэтому в меню присутствуют блюда из самых разных кухонь мира. Но кафе, в которых идеально вкусно готовят и борщ, и рамэн, и суши, к сожалению, не существует (либо их очень-очень мало). А зачем есть то, что не доставит удовольствия?

Типичные десерты

«Классический чизкейк, кекс, лимонный пирог…», — вот, что подают на десерт рестораны-ловушки. Все это обычно не готовят в заведениях с вкусной едой и качественным сервисом, обращают внимание опытные путешественники и рестораторы. Опять же, все самое универсальное, ноль оригинальности.

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