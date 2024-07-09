Перелет с маленьким ребенком: какой возраст самый комфортный для путешествий

Путешествие может обернуться сплошным стрессом, если ребенку будет некомфортно на борту самолета. Особенно, если предстоят длительные перелеты. В каком возрасте дети лучше всего переносят пребывание на высоте птичьего полета? Своим опытом поделились тревел-блогеры.

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«Первый полет нашей дочери на самолете состоялся на 10 неделе, все прошло гладко и легко. Это на самом деле не так сложно, как можно подумать. Мы летели около четырех часов, и она спала почти всю дорогу», — рассказала Кортни Орджиас.



«Как кормящая мама, я считаю, что идеальный возраст для полетов с ребенком — от четырех месяцев до того момента, когда ребенок перестает брать грудь», — приводятся слова другой путешествующей мамы Стефани Клейтор.



По мнению Монет Хэмбрик, лучшее всего летать с младенцем до того, как он начнет ползать. Тогда он не будет предпринимать попытки выбраться из ваших рук и ползать по самолету.

Вывод: чем чадо младше, тем спокойнее, как правило, проходит перелет.

Ранее «Рамблер» рассказывал, с какой проблемой чаще всего сталкиваются старшие дочери.