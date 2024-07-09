Культура чаевых заграницей: все, что нужно знать путешественнику

Возможно, вы хоть раз в жизни испытывали легкое беспокойство, расплачиваясь за ужин в отпуске: принято ли в этой стране оставлять чаевые и если да, то в какой сумме и валюте? Этим вопросом задаются многие, ведь представления о том, как правильно оставлять чаевые, значительно отличаются друг от друга в разных странах. Эксперты туризма рассказали о главных правилах, которые не помешает запомнить каждому путешественнику.

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«Мое главное личное правило относительно чаевых — никогда не предполагать, что культура чаевых в одной стране такая же, как в другой, — говорит Олли Джонс, руководитель отдела в туристической компании Flash Pack, — Очень легко непреднамеренно обидеть местных жителей, если вы не имеете представления об этих нюансах. Если вдруг я их не знаю, спрашиваю напрямую».



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«В некоторых странах чаевые могут рассматриваться как оскорбление или даже могут нанести вред экономике, — предупреждает Терика Хейнс, генеральный директор и основатель Dynamite Travel, — Путешественники должны быть осведомлены о практике чаевых в местах назначения и быть уверенными в том, что они приносят пользу, а не вред».



В Японии и Китае, например, чаевые могут расценить как подачку.

«Обязательно оставляйте чаевые в местной валюте, поскольку в большинстве зарубежных стран официанты не оценят перспективу обменивать доллары США», — говорит Алонсо Марли, турагент Skylux Travel.



«В некоторых странах чаевые включены в общую стоимость, — сказала Хейнс, — Путешественникам следует внимательно проверять чек, чтобы избежать переплаты».



В среднем эксперты рекомендуют оставлять чаевые в размере 10% от счета.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что эксперты призвали туристов проверять срок действия загранпаспорта перед поездкой.