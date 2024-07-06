Как собрать чемодан в поездку: три главных лайфхака от стюардесс
Стюардессы как никто другой знают самые лучшие лайфхаки по сбору чемоданов – вот главные из них.
Надежный барьер
Если вы берете с собой шампуни, крема и прочие жидкости, которые потенциально представляют опасность для всех ваших вещей, то обязательно сложите косметику и туалетные принадлежности в отдельную водонепроницаемую косметичку. В крайнем случае, можно обернуть обычную в целлофановый пакет.
Привычка авиапассажиров, которая вызывает у стюардесс отвращение
Сменка
Путешественники зачастую кладут грязную обувь вместе с одеждой, из-за чего вещи быстро пачкаются и становятся рассадником опасных микробов.
«Положите обувь в отдельный мешок или в целлофановый пакет, чтобы она не испачкали другие ваши вещи».
Необходимые аксессуары
А еще обязательно возьмите с собой маску для сна и беруши. Неизвестно, в каких условиях вам предстоит отдыхать и спать, поэтому лучше заранее позаботиться о повышении качества своего сна. Во время него, как никак, наш организм и восстанавливается.
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