Как собрать чемодан в поездку: три главных лайфхака от стюардесс

Стюардессы как никто другой знают самые лучшие лайфхаки по сбору чемоданов – вот главные из них.

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Надежный барьер

Если вы берете с собой шампуни, крема и прочие жидкости, которые потенциально представляют опасность для всех ваших вещей, то обязательно сложите косметику и туалетные принадлежности в отдельную водонепроницаемую косметичку. В крайнем случае, можно обернуть обычную в целлофановый пакет.

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Сменка

Путешественники зачастую кладут грязную обувь вместе с одеждой, из-за чего вещи быстро пачкаются и становятся рассадником опасных микробов.

«Положите обувь в отдельный мешок или в целлофановый пакет, чтобы она не испачкали другие ваши вещи».



Необходимые аксессуары

А еще обязательно возьмите с собой маску для сна и беруши. Неизвестно, в каких условиях вам предстоит отдыхать и спать, поэтому лучше заранее позаботиться о повышении качества своего сна. Во время него, как никак, наш организм и восстанавливается.

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