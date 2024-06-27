Привычка авиапассажиров, которая вызывает у стюардесс отвращение

На бортпроводников возлагается огромная ответственность. Они информируют пассажиров о протоколах экстренных ситуаций и правилах полетов, следят за тем, чтобы все сумки были правильно размещены, и никто не пострадал. А также отвечают за комфорт и настроение путешественников.

Последние, к большому сожалению авиационного персонала, порой делают вещи, которые вредят как им самим, так и окружающим. На одну такую привычку пожаловалась стюардесса коммерческой авиакомпании Элизабет Риган.

"Пассажиры постоянно ходят в туалет в самолете либо босиком, либо в одних носках. Это негигиенично и вызывает отвращение".



Лучше не бывает: опытный путешественник назвал "самую красивую и безопасную" страну

А ведь к дверным ручкам, кнопкам смыва, смесителям в раковине и сиденьям унитазов прикасается огромное количество людей. Не говоря уже о коврах и полах, по которым мы ходим (но, судя по всему, не все) в ботинках.

Страшно представить, сколько бактерий содержится на всех этих поверхностях. И если помыть руки и протереть их влажной салфеткой несложно, сделать то же самое с носками более проблематично.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как обманывают туристов.