Уловки мошенников, на которые чаще всего попадаются россияне при бронировании отелей и туров

На дворе лето – сезон долгожданных отпусков. Чтобы отдых прошел идеально и оставил только позитивные впечатления, нужно быть осторожным уже на стадии бронирования туров или отелей. О самых распространенных мошеннических схемах, на которые чаще всего попадаются россияне, рассказали сотрудники "Лаборатории Касперского".

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Зачастую мошенники прибегают к помощи фишинговых ресурсов, которые имитируют официальные сайты отелей и гостиниц или сервисов по их бронированию. У пользователей выманивают данные, в том числе платежные, списывают средства, а жилье, конечно же, не предоставляют.

Скам-объявления о сдаче в аренду квартир и апартаментов – еще одна популярная уловка. К объявлениям обычно прилагаются красивейшие фотографии, не соблазниться которыми очень сложно. Да еще и по столь выгодной цене. А таковой она является, потому что никто не собирается взаправду сдавать то самое жилье, которого, возможно, и вовсе не существует.

Скам-страницы с опросами на тему путешествий встречаются не так уж и часто, но тем не менее существует шанс на них наткнуться. Суть их сводится к следующему: пользователю нужно пройти опрос, оставить конфиденциальные данные и получить вознаграждение за озвученное мнение.

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Остерегаться стоит и поддельных страниц перевозчиков и агрегаторов по подбору билетов. По итогу вы никуда не улетите, а лишь потеряете деньги.

"... необходимо всегда оставаться внимательными — критически относиться к крайне щедрым предложениям и акциям, не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и использовать защитное решение...", — приводятся слова руководителя российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрия Галова.



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