Ошибки в загранпаспорте, из-за которых можно не уехать заграницу

В Интернете чаще обычного мелькают новости о том, как кто-то куда-то не улетел из-за ошибки в заграничном паспорте. "Рамблер" расскажет, на что стоит обратить внимание перед бронированием тура.

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Отсутствие буквы "ё"

Если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву "ё" или же она заменена на "е", то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква. Соответствующее разъяснение дала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграмм-канале.

Опечатки в названиях населенных пунктов

Из-за невнимательности сотрудников, отвечающих за изготовление загранпаспорта, в первую очередь пострадаете вы. Поэтому нужно очень внимательно вчитываться в каждое поле при получении документа: роковой может стать самая банальная опечатка: например, пропущенная буква в названии населенного пункта или "и" вместо "е".

Неверная пометка "пол"

Речь идет о ситуациях, когда у представительниц прекрасного пола в строке "пол" стоит буква "М", а у мужчин – буква "F", в то время как все должно быть наоборот. Подобная техническая ошибка также может испортить ваш отпуск.

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Ошибки в номере паспорта

Опять же, технический сбой, который может обернуться неверным набором цифр в вашем загранпаспорте. Причем вверху страницы серийный номер может быть верным, а внизу – ошибочным, поэтому всматриваться нужно во все поля.

Несоответствие данных

Место рождения в российском и заграничном паспорте должны быть одинаковыми. Вне зависимости от того, сколько лет прошло между изготовлением первого и второго. Например, "Куйбышев, СССР" и "Самара, Россия" – уже ошибка.

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