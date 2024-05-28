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Названа лучшая авиакомпания в мире в 2024 году

Airline Ratings опубликовала рейтинг самых лучших авиакомпаний 2024 года. Возглавили топ Qatar Airways.

Названа лучшая авиакомпания в мире
© Unsplash

Qatar Airways обошла победителей прошлых лет: Air New Zealand, Korean Air, Cathay Pacific Airways и Emirates.

При составлении списка оценивались возраст парка самолетов авиакомпаний, отзывы пассажиров, рейтинг безопасности, приверженность инновационным технологиям и другие показатели.

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"По отзывам пассажиров компания Qatar Airways оказалась впереди всех авиакомпаний", — приводятся слова главного редактора Airline Ratings Джеффри Томаса.

В десятку лучших авиакомпаний премиум-класса также вошли:

  • Korean Air,
  • Cathay Pacific Airways,
  • Air New Zealand,
  • Emirates,
  • Air France/KLM,
  • All Nippon Airways,
  • Etihad Airways,
  • Qantas,
  • Virgin Australia/Atlantic.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как двух женщин сняли с рейса из-за лишнего веса.

Отдых за границей
Джеффри Томас
Air France
Emirates