Названа лучшая авиакомпания в мире в 2024 году
Airline Ratings опубликовала рейтинг самых лучших авиакомпаний 2024 года. Возглавили топ Qatar Airways.
Qatar Airways обошла победителей прошлых лет: Air New Zealand, Korean Air, Cathay Pacific Airways и Emirates.
При составлении списка оценивались возраст парка самолетов авиакомпаний, отзывы пассажиров, рейтинг безопасности, приверженность инновационным технологиям и другие показатели.
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"По отзывам пассажиров компания Qatar Airways оказалась впереди всех авиакомпаний", — приводятся слова главного редактора Airline Ratings Джеффри Томаса.
В десятку лучших авиакомпаний премиум-класса также вошли:
- Korean Air,
- Cathay Pacific Airways,
- Air New Zealand,
- Emirates,
- Air France/KLM,
- All Nippon Airways,
- Etihad Airways,
- Qantas,
- Virgin Australia/Atlantic.
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