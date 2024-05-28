Названа лучшая авиакомпания в мире

Airline Ratings опубликовала рейтинг самых лучших авиакомпаний 2024 года. Возглавили топ Qatar Airways.

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Qatar Airways обошла победителей прошлых лет: Air New Zealand, Korean Air, Cathay Pacific Airways и Emirates.

При составлении списка оценивались возраст парка самолетов авиакомпаний, отзывы пассажиров, рейтинг безопасности, приверженность инновационным технологиям и другие показатели.

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"По отзывам пассажиров компания Qatar Airways оказалась впереди всех авиакомпаний", — приводятся слова главного редактора Airline Ratings Джеффри Томаса.

В десятку лучших авиакомпаний премиум-класса также вошли:

Korean Air,

Cathay Pacific Airways,

Air New Zealand,

Emirates,

Air France/KLM,

All Nippon Airways,

Etihad Airways,

Qantas,

Virgin Australia/Atlantic.

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