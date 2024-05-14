«Триумф роскошного туризма»: на побережье Саудовской Аравии появились необычные вилы

На западном побережье Саудовской Аравии появился архипелаг из трех десятков роскошных вилл, возведенный по проекту популярного японского архитектора Кенго Куме, сообщает New Atlas.

© Kengo Kuma and Associates

Как пишут в зарубежном издании, проект представляет собой "триумф устойчивого развития и роскошного туризма в самом сердце Красного моря".

© Kengo Kuma and Associates

При строительстве курорта использовались экологически чистые строительные материалы и методы, дабы уменьшить воздействие проекта на окружающую среду. Крыши покрыты черепицей из натурального кедра, устойчивой к суровым погодным условиям и соленой воде.

Удивительный Абу-Даби: четыре невероятных здания

© Kengo Kuma and Associates

Морские виллы сконструированы по образцу экосистем коралловых рифов и имеют спиральную структуру, благодаря чему особенно удачно вписываются в окружающий их ландшафт.

© Kengo Kuma and Associates

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