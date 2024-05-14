«Триумф роскошного туризма»: на побережье Саудовской Аравии появились необычные вилы

«Триумф роскошного туризма»: на западном побережье Саудовской Аравии появились необычные вилы
На западном побережье Саудовской Аравии появился архипелаг из трех десятков роскошных вилл, возведенный по проекту популярного японского архитектора Кенго Куме, сообщает New Atlas.
Как пишут в зарубежном издании, проект представляет собой "триумф устойчивого развития и роскошного туризма в самом сердце Красного моря".
При строительстве курорта использовались экологически чистые строительные материалы и методы, дабы уменьшить воздействие проекта на окружающую среду. Крыши покрыты черепицей из натурального кедра, устойчивой к суровым погодным условиям и соленой воде.
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Морские виллы сконструированы по образцу экосистем коралловых рифов и имеют спиральную структуру, благодаря чему особенно удачно вписываются в окружающий их ландшафт.
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