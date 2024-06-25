Лучше не бывает: опытный путешественник назвал «самую красивую и безопасную» страну

Дрю Бински из Аризоны, активно путешествующий по миру второй десяток лет, назвал идеальную, по его мнению, страну. Слова американца приводит издание New York Post.

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Дрю запомнились и страны Африки, и солнечная Куба, но наибольшее впечатление на него произвели... Филиппины.

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"Я думаю, что это самая красивая и безопасная страна в мире с очень доброжелательными людьми. Тот случай, когда в одной стране есть все, чего только можно пожелать", — поделился своим мнением путешественник.



В то же время Дрю признался, что планирует переехать в Дубай. В Филиппинах чудесно, но проводить там каждый день своей жизни он бы не хотел.

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