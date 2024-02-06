Единый билет на самолет представляет собой билет на перелет туда и обратно по одному маршруту. При покупке такого билета пассажир соглашается выполнить полет в обоих направлениях согласно расписанию. Однако бывают ситуации, когда часть или весь единый билет приходится аннулировать.

Например, если пассажир не сел на рейс в одну сторону по единому билету без предупреждения, авиакомпания имеет право аннулировать билет целиком, включая обратный рейс.

Однако есть несколько исключений, когда отказ от перелета в одну сторону не влечет за собой аннуляции всего билета:

1. Если пассажир заблаговременно предупредил авиакомпанию о своем решении отказаться от перелета в один конец.

2. Если имело место чрезвычайное происшествие непреодолимой силы (стихийное бедствие, пандемия, военные действия), из-за которого человек не смог вылететь по расписанию.

3. Если авиакомпания сама отменила или значительно изменила время вылета рейса, указанного в билете.